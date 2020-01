Cédric Bixler-Zavala accuse le scientologue d’avoir tué son chien

Au chanteur du Drive-In, Cedric Bixler-Zavala a un os à choisir avec le scientologue Danny Masterson. Le chanteur affirme que sa famille a dû abattre son chien de famille après que l’acteur de la série That’s 70s ait nourri son poison à rat.

Ce n’est pas non plus la première fois que la famille de Zavala mange du bœuf avec Masteron. L’épouse de Bixler-Zavala, Chrissie Carnell Bixler, a accusé Masterson de l’avoir violée à la fin des années 90. Plusieurs autres femmes ont fait des déclarations similaires, qui nient toutes les allégations. Bixler-Zavala et son épouse sont tous deux d’anciens scientologues, tandis que Masterson est toujours un membre actif.

L’année dernière, Bixler-Zavala et sa femme ont déposé une plainte contre Masterson et l’église de Scientologie.

Le procès allègue que l’Église et Masterson ont participé à leur traque et à leur harcèlement. Le post de Bixler-Zavala sur Instagram montrant du poison enroulé dans la viande a expliqué le problème.

“C’est ce que j’ai trouvé dans ma cour et mon arrière-cour. C’est ce que fait la Scientologie lorsque vous parlez des prédateurs qu’ils protègent. Le biscuit est le deuxième chien que nous avons dû abattre en raison du harcèlement des enquêteurs privés et des scientologues », a-t-il écrit sur le site de médias sociaux.

Il a ensuite publié une autre diatribe remplie de vitriol contre Masterson et ceux qui le traquaient.

«Je ne fermerai pas la bouche à propos de cette merde. Ne faites jamais confiance à un scientologue qui essaie de coopter le mouvement #MeToo. Ne faites jamais confiance à un artiste qui est toujours ami avec ses amis scientologues célèbres », a lancé la diatribe. “Si Beck peut laisser ce putain d’excuse de merde de poulet?”, A-t-il demandé.

Le bœuf de Bixler-Zavala avec des scientologues comme Danny Masterson n’est pas trop surprenant. Il allègue que la Scientologie utilise ses séances d’audit pour ramasser la saleté sur ses pratiquants afin qu’ils restent.

Quelque chose de similaire a été allégué dans le documentaire Going Clear de HBO. Ce documentaire a servi de vitrine pour montrer à quel point les échelons supérieurs de la Scientologie peuvent être néfastes.

