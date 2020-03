Célébrer l’héritage de Nat King Cole

Né le 17 mars 1919 à Montgomery, en Alabama, Nathaniel Adams Cole est devenu l’un des chanteurs les plus aimés des États-Unis et du monde. Nous le connaissions mieux car Nat King Cole.



Naturellement, la première vague de renommée de Nat était en format de groupe. Le King Cole Trio a été formé en 1939 et avec le talent artistique du piano de Cole, la guitare d’Oscar Moore et Wesley Prince à la basse (remplacé plus tard par Johnny Miller), ils sont rapidement devenus le trio de jazz le plus en vogue aux États-Unis. Le nom de Cole est apparu pour la première fois sur un tableau d’affichage en novembre 1943, lorsque la sortie du Capitole à 78 tours «All For You» a fait la plus brève des projections. “Redressez-vous et volez à droite”, dont nous racontons l’histoire inhabituelle dans ce pièce dédiée, a placé le trio dans le top dix pour la première fois, et une fois la Seconde Guerre mondiale terminée, Cole était imparable.

C’est dans la seconde moitié des années 40 que Nat se retrouve comme le seul challenger Frank SinatraLe rôle de premier chanteur américain de matériel populaire – peu de temps après, il a même dépassé Frank en popularité. Ce n’est pas difficile d’entendre pourquoi. Avec ses tendances jazz, ses nuances de blues et une voix aussi douce que la soie, il a séduit à peu près tout le monde, quel que soit leur milieu social ou leur âge. “(I Love You) For Sentimental Reasons” a dominé les charts américains pendant six semaines en 1946, son solo “Nature Boy” a fait encore mieux avec une course de huit semaines en 1948 et “Mona Lisa” lui a donné un autre règne de huit semaines 1950.

Sans effort et inoubliable

Les tubes ont continué à arriver, aussi apparemment sans effort que sa prestation vocale. L’un des indices de la grande connexion de Nat avec son public est venu quand il a été interrogé sur la réaction critique à son travail. “Les critiques n’achètent pas de disques”, a-t-il déclaré. “Ils les reçoivent gratuitement.”

Nat était un grand du 20e siècle qui est mort beaucoup trop jeune. Il avait à peine 45 ans lorsque le cancer du poumon l’a emporté en 1965. Le dernier hit du top 10 américain de sa vie était «Ceux paresseux, brumeux, les jours fous de l’été» de 1963, mais comme son duo posthume électronique de 1991 avec sa fille Natalie nous le rappellerait , Cole était, et reste, «Inoubliable».

Il nous a laissé l’un des plus beaux héritages enregistrés, allant du pur jazz aux ballades sublimement romantiques, et une fois qu’il a chanté une chanson, elle est devenue la sienne. Comme il l’a dit un jour: «Chanter une chanson, c’est comme raconter une histoire. Je choisis donc des chansons que je peux vraiment ressentir. »

