Celeste remporte le Sound Of 2020 de BBC Music et sort un seul arrêt de cette flamme

Récemment récipiendaire du BRITs Rising Star Award et chanteuse soul prometteuse, Celeste a été nommée lauréate du Sound Of 2020 de la BBC Music.

La chanteuse transcendante de soul a également sorti sa première nouvelle musique de 2020, avec le nouveau single fougueux ‘Stop This Flame’.

“En substance,” Stop This Flame “est une chanson qui raconte la fin”, révèle Celeste dans un communiqué. «Qu’il s’agisse de ne pas abandonner l’amour, de ne pas abandonner un rêve ou de traverser une forme d’adversité avec stridence. La chanson a toujours évoqué ces sentiments en moi. »

La chanteuse anglo-jamaïcaine est l’une des artistes les plus en vogue en 2020 et recevra le trophée lors de la cérémonie de remise des prix BRIT du mois prochain, où elle se produira en direct le 18 février.

Celeste rejoint les anciens anciens de la BBC «Sound Of», dont Billie Eilish et le nouveau venu écossais Lewis Capaldi.

Annie Mac, de la BBC Radio 1, a décrit Celeste comme «un talent phénoménal», tandis que la chanteuse – originaire de Brighton – a déclaré qu’elle était ravie de ce que 2020 réserve.

«2019 a été une année incroyable pour moi et je n’aurais jamais pu prédire la moitié des choses qui se sont produites. Certains de mes souvenirs préférés ont été les spectacles en direct. De la première représentation de «Strange» à Lexington pour BBC Introducing, en direct avec Annie Mac de Maida Vale, à Jools Holland. Je suis tellement reconnaissant pour chaque opportunité que j’ai eu jusqu’à présent et je suis impatient de voir ce que 2020 apportera. “

Celeste faisait partie des 10 artistes nominés pour Sound Of 2020 de la BBC, notamment Easy Life, Yungblud, Joy Crookes et Inhaler, ainsi qu’Arlo Parks, Beabadoobee, Georgia, Joesef et Squid, qui ont également figuré sur la liste.

Le 5 février, Annie Mac animera Sound Of 2020 Live sur BBC Radio 1 de 20h à 23h. Une sélection des artistes sélectionnés se produira en direct dans les studios de Maida Vale.

“Celeste est un talent phénoménal, une voix qui ne revient pas souvent et lorsque vous y êtes exposé, il est impossible d’ignorer”, a déclaré l’animateur de la BBC.

«Son écriture est personnelle et poignante mais avec un attrait universel. Je pense qu’elle pourrait facilement rejoindre la longue liste des gagnants de Sound Of qui sont devenus des stars mondiales. J’ai hâte d’en savoir plus sur Celeste et toute notre longue liste en 2020. “

Après les BRIT Awards, Celeste repartira en tournée avec Auteur-compositeur-interprète britannique Michael Kiwanuka en mars, avant son titre au Royaume-Uni et en Europe, le mois suivant, dont une nuit à l’O2 Shepherds Bush Empire de Londres le 29 avril.

Écoutez ‘Stop This Flame’ ici.

Titre et dates de support de Celeste 2020

16 janvier: Festival Eurosonic

2 mars: O2 Southampton Guildhall, Southampton

3 mars: O2 Academy, Bournemouth

5 mars: O2 Academy Brixton, Londres

6 mars: O2 Academy, Birmingham

7 mars: O2 Apollo, Manchester

9 mars: Corn Exchange, Cambridge

10 mars: De Montford Hall, Leicester

12 mars: O2 Academy, Leeds

13 mars: O2 Academy, Newcastle

14 mars: Barrowlands, Glasgow

21 avril: Belleville, Paris

22 avril: Printemps De Bourges, Bourges

24 avril: Paradiso Noord, Amsterdam

25 avril: BIRD, Rotterdam

27 avril: King Tuts, Glasgow

28 avril: Deaf Institute, Manchester

29 avril: O2 Shepherds Bush Empire

1er mai: Les Nuits Botanique, Belgique

5 mai: Standtgarten, Cologne

6 mai: Kranhalle, Munich

8 mai: Festival Pitchfork, Berlin