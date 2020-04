Celui-là a-t-il vraiment gagné? Mark Hoppus de Blink-182 a évalué toutes les chansons du groupe (votez ici pour votre chanson préférée)

Nous avons tous déjà été impliqués dans une conversation avec des amis qui implique de classer les morceaux, les disques ou les groupes sur une échelle de qualité. Là-bas, vous lancez quelques tours avec vos meilleurs arguments pendant que vous les avez vus en direct, et même un fait historique qui, selon vous, vous place au-dessus de qui que ce soit. Mais la vérité est qu’en fin de compte, vous ne convainquez personne et personne ne vous convainc … Avez-vous déjà classé les morceaux de Blink-182? Mark Hoppus vient de le faire, et son gagnant est une excellente révélation.

Cet exercice de classement de piste Blink-182 est sorti après avoir été contesté par le magasin de disques et le label Smartpunk. “Nous classons les rolas @ blink182 et ça craint”Smartpunk a tweeté. “Nous ne nous sommes jamais plus détestés pour certaines de ces options ».

“Mais nous y voilà. Mépris de soi. Hé @markhoppus pouvez-vous terminer cela très rapidement pour moi? J’ai un appel zoom demain pour discuter de toutes nos réponses… »

Pour cela, Mark a répondu: “J’ai été mis au défi par @smartpunk et c’est ainsi que cela s’est déroulé”, a tweeté Hoppus. “Discutons-en en ligne”. Et à propos de ce dernier, je ne plaisantais pas. Des milliers de fans ont commenté son classement en essayant de signaler certaines décisions qu’ils ne comprennent pas.

J’ai été mis au défi par @smartpunk et voici comment cela s’est déroulé. Discutons en ligne à ce sujet. pic.twitter.com/vFEUedkFjm – Ḿå℟ ₭ (@markhoppus) 28 avril 2020

“Mark vous avez tort sur” Apple Shampoo “… c’est l’un de ses meilleurs emplois. Quel succès! », A écrit un fan. Alors Mark a répondu: “Je l’ai mal lu, mais j’aurais quand même perdu contre ‘Dammit’ au deuxième tour, donc c’est élémentaire.”

Un autre tweet de fan dit: “” STFTK “(” Restons ensemble pour les enfants “)>” Adam’s Song “. Je combattrai tous ceux qui ne sont pas d’accord. » Et bien sûr, Mark a répondu: “C’est un pays libre et vous pouvez vous tromper de manière embarrassante.”

Hoppus a déclaré avoir complété le soutien en “deux minutes” et suivi “(son) instinct et n’a pas réfléchi à deux fois”. Mark a mis la couronne sur “Feeling This”, quelque chose qui a vraiment surpris tout le monde.

Là-bas, beaucoup pensent que certains Enlevez votre pantalon et votre veste ou Lavement de l’État il a dû être couronné. Il a cependant expliqué ses raisons. “C’est le sommet du blink-182”, a-t-il tweeté. «Le meilleur de nous tous. C’était différent et nouveau et (à mon avis) innovant », a-t-il dit à propos de« Feeling This ».

C’est maintenant à vous de choisir la meilleure chanson de Blink-182!