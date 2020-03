Ces génies enseignent les règles de l’isolement avec les couvertures de vos albums préférés

Gustavo Cerati a dit une fois dans une chanson “Sortir la beauté de ce chaos est une vertu”, tout comme de nombreux artistes du monde entier face à la pandémie de coronavirus, à la recherche de moyens créatifs pour tirer parti de cette situation. Chaque jour, nous voyons que de nombreux musiciens jouent en direct pour interagir avec leurs fans, mais il y avait un couple de génies qui ont décidé de modifier certaines couvertures célèbres de disques classiques pour faire prendre conscience aux gens de l’importance de garder nos distances en ce moment.

C’est tout le travail de un collectif de Los Angeles appelé Activist, qui est composé de deux artistes visuels, Paco Conde et Roberto Fernández. Compte tenu de la situation complexe que nous traversons, ils ont eu une idée ingénieuse, d’intervenir sur les pochettes de nos albums préférés et ainsi montrer qu’être loin n’est pas si difficile si nous suivons l’exemple des musiciens et des groupes que nous admirons ou respectons. Très loin de la créatrice qui a inventé le photoshope et se lance dans les tapas classiques juste pour le fun, le jiar jiar.

Selon Bored Panda, ces génies décrivent leur travail comme «des idées extraordinaires pour des temps extraordinaires», ce qui est bien adapté à cette situation. Le nom de cette collection est 6 pieds sous et on y voit des pochettes d’album comme le dernier album enregistré par les Beatles, Abbey Road, l’emblématique Combat Rock de The Clash, L’arbre de Josué de U2, Rumeurs de Fleetwood Mac et d’autres artistes comme KISS, AC / DC, The Ramones, Queen, N.W.A., même Destiny’s Child et de plus. Il y en a pour tous les goûts.

Mais bon, arrêtez de parler et prenez votre temps avec des mots. Maintenant, nous allons avec ce qui vous intéresse, Nous quittons ici les pochettes d’album qui composent la collection de ces génies et visionnaires des règles de quarantaine: