C’est ainsi que “Arrullo de Estrellas” est entendu par Zoé dans la voix d’Alejandro Fernández

Nous vivons à une époque où la musique peut vivre ensemble sans aucun problème, même si certains genres résistent. Ils semblent un peu distants ces fois où il était presque impensable qu’en un seul endroit nous puissions écouter de bonnes guitares et chanter plus tard les rolas les plus douloureux de la région mexicaine, maintenant c’est tout à fait normal et parmi les artistes ils finissent de jeter ces barrières comme maintenant, À la surprise de nombreux Alejandro Fernández a décidé d’explorer d’autres genres jusqu’à ce qu’il atteigne le rock et couvre Zoé. Non, sans blague.

Depuis quelques jours sur leurs réseaux sociaux, Alejandro et le groupe commandé par León Larregui ont annoncé l’un des croisements les plus ambitieux de l’histoire, bien plus que Avengers: Endgame, eh bien apparemment, ils allaient unir leurs forces pour nous apporter une nouvelle version de “Lullaby of Stars”. Cependant et après avoir très bien vérifié tout ce qui se passait, nous avons réalisé que c’était vraiment le «Potrillo» qui chantait ce rôle et bien sûr, nous restons avec l’œil carré parce que nous ne savions pas comment cette fusion allait se passer.

Et enfin, après quelques jours d’attente, nous pouvons entendre le résultat final. Biensûr que Alejandro n’a pas osé aller au rockAu lieu de cela, il a préféré prendre cette belle mélodie que Leon Larregui a composée pour sa mère vers sa propre terre. Au rythme de Mariachi et avec ce sentiment qui met tous les rolas qu’elle chante vêtus du costume charro typique, Le fils de Vicente Fernández nous a montré sa propre version d’un des tubes les plus récents de Zoé.

Cette couverture fera probablement la grande majorité des fans du groupe qui à ce stade ne le connaissent pas, savent très bien qui il est et dans l’un d’eux jusqu’à ce qu’il finisse amoureux de chansons comme “Comme qui perd une star” ou “Je me suis consacré à te perdre”. On ne sait jamais et tout peut arriver maintenant.

Laissez ce que vous faites et écoutez à côté de la comédienne Alejandro Fernández “Lullaby of Stars” de Zoé:

