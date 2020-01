C’est ainsi que ‘Dance of Clairvoyants’ sonne, le retour attendu de Pearl Jam

L’attente est terminée et sept ans plus tard, Pearl Jam est officiellement de retour avec un nouvel album intitulé Gigaton, qui sera disponible le 27 mars. Mais avant, Jeff Ament, Mike McCready, Stone Gossard, Eddie Vedder et Matt Cameron, ont décidé de nous partager “Danse des voyants », son premier single qui se termine par des années d’absence.

Pour reprendre les mots du bassiste Pearl Jam, Ce fut une «tempête parfaite d’expérimentation et de véritable collaboration… nous ouvrons de nouvelles portes créatives et c’est très excitant». Et oui, s’ils font partie de ceux qui s’attendaient à entendre un bon riff de guitare parmi les premiers accords de “Dance of the Clairvoyants”, alors ils ne voudront sûrement plus attendre, alors augmenter le volume et profiter de cette grande chanson.

Surpris?

Pearl Jam a également confirmé la tracklist finale de Gigaton, qui se compose de douze chansons qui composent le successeur du Lightning Bolt de 2013, qui a été produit par Josh Evans et par le groupe lui-même dans ce qu’ils décrivent comme “Une route passionnante et expérimentale pour l’abandon musical.”

Il Gigaton tracklist C’est comme suit:

1. Qui a jamais dit

2. Superblood Wolfmoon

3. Danse des voyants

4. Évasion rapide

5. D’accord

6. Seven O’Clock

7. Never Destination

8. Prenez le long chemin

9. Bouclez

10. vient puis va

11. rétrograde

12. River Cross

Biensûr que S’il y a un nouvel album, il y a de nouveaux concerts et Pearl Jam commencera sa nouvelle tournée le 18 mars au Canada, nous espérons donc entendre bientôt votre visite imminente au Mexique et dans certains pays d’Amérique latine.