C’est arrivé! John Frusciante a joué avec les Red Hot Chili Peppers pour la première fois en 13 ans

2019 s’est terminée par d’excellentes nouvelles pour tous les fans de Red Hot Chili Peppers, car après un peu plus d’une décennie de quitter le groupe commandé par Anthony Kiedis, il a été annoncé que le célèbre guitariste John Frusciante reviendrait pour prendre la place qu’il a laissée dans le groupe au-delà de 2009, lorsqu’il a annoncé qu’il emprunterait des voies distinctes vers celle de Kiedis et compagnie.

John Frusciante revient aux Red Hot Chili Peppers 😱😱😱 https://t.co/pVrlp0SScw

– Sopitas (@sopitas) 15 décembre 2019

La nouvelle a ravi des milliers de fans du RHCP, car c’est avec la guitare de John Frusciante, avec laquelle le quatuor de Los Angeles, Californie, a enregistré certains des albums les plus réussis Il a eu au cours de sa carrière, comme Californication, By the Way et Blood Sugar Sex Magik. Maintenant, deux mois après la nouvelle et 13 ans après avoir été sur scène avec eux, Frusciante a de nouveau joué à côté des Red Hot Chili Peppers.

Cela s’est produit le samedi 8 février un hommage que la Fondation Tony Hawk a rendu au regretté producteur Andrew Burkle, décédé au début de 2020. Et bien que cela puisse être une réunion des Red Hot Chili Peppers, La présence de Chad Smith manquait à la batterie, qui était à une exposition d’art en Floride et n’a pas participé à l’événement, il a donc dû être remplacé par Stephen Perkins.

Le magazine américain Rolling Stone a rapporté que lors de leur set les Red Hot Chili Peppers ont touché leur succès “Give It Away” – appartenant à l’album Blood Sugar Sex Magik – ainsi qu’à une version de “Je veux être ton chien” de The Stooges et aussi une reprise de “Pas de grands hommes” de Gang Of Four, dédié au défunt leader du groupe, Andy Gill.

Alors que John Frusciante a dit au revoir au groupe californien en 2009, il convient de mentionner que La dernière fois qu’il était sur la même scène avec les Red Hot Chili Peppers, c’était lors de la tournée du Stadium Arcadium en 2007. Maintenant, il reste à voir si Anthony Kiedis et compagnie partiront en tournée ensemble et surtout, si les fans mexicains auront la chance de voir le groupe vivre et revenir sur nos chemins. Nous vous en supplions monsieur!