“C’est comme ça” d’Elvis Presley est prêt à être relancé

Elvis Presley, le documentaire Elvis: C’est comme ça du roi du rock & roll, a été remasterisé pour célébrer les 50 ans de sa sortie initiale. Sorti à l’origine en 1970, le film réalisé par Denis Sanders a été tourné lors d’une série de concerts qu’Elvis a joué à Las Vegas la même année.

Ce documentaire est un vrai bijou qui Il nous plonge dans le monde d’Elvis à son retour pour donner des concerts après s’être consacré au cinéma pendant quelques années. Le documentaire est sorti simultanément avec leur douzième album studio That’s the Way It Is. Après la sortie originale, Elvis: That’s The Way It Is a eu quelques nouvelles sorties. Celui de 2001 qui se concentrait sur la présentation de plus de matériel musical d’Elvis, et celui de 2014 qui a capturé les performances d’Elvis et son processus créatif dans les coulisses avec une plus grande intimité.

Le film ne sera projeté qu’une nuit le 22 avril dans certains cinémas sélectionnés. Le synopsis du film nous laisse déjà impatient d’acheter un billet pour revoir le Roi sur grand écran. «Ce documentaire et film de concert présente des performances qui incluent« Love Me Tender »,« Blue Suede Shoes »,« Heartbreak Hotel »et« Suspicious Minds ». Crossing the lights, révélant le chanteur légendaire comme un homme qui se prépare pour un retour émotionnel de sa carrière, des fans qui ont voyagé du monde entier pour cet événement historique … et la performance électrisante en direct de l’homme qui nous a donné le rock ‘n’ rouler “.

Marc Allenby, PDG de Trafalgar Releasing Co., a déclaré à propos du lancement: «50 ans se sont écoulés depuis la sortie du documentaire qui a changé la carrière du King of Rock & Roll, cependant, l’héritage permanent d’Elvis et de sa musique peut être vu plus clairement que jamais dans le cinéma, la musique et la culture.

Elvis: C’est ainsi que les choses reviennent au cinéma pour une nuit seulement le 22 avril!

Célébrez 85 ans de The King of Rock Roll n ’Roll sur grand écran.

Les billets seront mis en vente le 26 février – visitez https://t.co/21dZXrPMJN pour plus d’informations. @ElvisPresley #ElvisPresley #Elvis pic.twitter.com/WpOtsfbZEW

– Trafalgar Releasing (@TrafalgarRel) 19 février 2020