«C’est la fin du monde tel que nous le connaissons» de R.E.M.

Il n’est pas surprenant que l’apocalyptique ‘It’s The End Of The World As We Know It (And I Feel Fine)’ de R.E.M. soit de nouveau entré dans les charts, près de 33 ans après sa première diffusion sur les ondes.

Ajoutant une légèreté bien nécessaire (ou confirmant simplement les craintes de tout le monde) au milieu de la pandémie de COVID-19, le single de 1987 d’Athens, GA alt.rockers grimpe lentement le classement iTunes Top 100, et se situe actuellement au n ° 72, selon à Chart Data plus tôt ce matin.

Le single, qui avait atteint le numéro 69 au Billboard Hot 100 en 1987, et le numéro 39 au Royaume-Uni lors de sa réédition quatre ans plus tard, bat actuellement “ Good As Hell ” de Lizzo, “ What She ” de Luke Bryan Wants Tonight ‘et’ The Man ‘de Taylor Swift.

“C’est la fin du monde tel que nous le connaissons (et je me sens bien)” a été inspiré par une source improbable – un rêve. Dans une interview accordée en 1992 au magazine Q, R.E.M. le chanteur Michael Stipe a partagé: “Il y a une partie dans” C’est la fin du monde tel que nous le connaissons “qui est venue d’un rêve où j’étais à la fête d’anniversaire de Lester Bangs et j’étais la seule personne là-bas dont les initiales n’étaient pas L.B. Il y avait donc Lenny Bruce, Leonid Brejnev, Leonard Bernstein… Cela a fini dans la chanson avec beaucoup de choses que j’avais vues quand je tournais des chaînes de télévision. C’est une collection de courants de conscience. “

“C’est la fin du monde tel que nous le connaissons (et je me sens bien)” de R.E.M. a réintégré le top 100 sur iTunes américain.

La chanson, qui était le deuxième single du cinquième album studio de R.E.M., Document, reste l’un des morceaux les plus mémorables du groupe, et sera probablement dans les pensées collectives du monde pendant un certain temps encore.

L’année dernière a marqué un grand anniversaire pour le groupe, qui a célébré le 25e anniversaire de Monster avec une réédition de luxe. Pendant ce temps, Stipe a commencé 2020 avec de nouveaux contenus solo, dont «Drive to the Ocean» et «Your Capricious Soul».

