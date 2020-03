“ C’est la fin du monde tel que nous le connaissons ” par R.E.M. encore une fois populaire pour le coronavirus

Nous ne pouvons pas le nier, le sujet du moment est le coronavirus. Depuis que l’Organisation mondiale de la santé l’a décrite comme une pandémie, elle a affecté non seulement la population mondiale, mais aussi d’autres aspects tels que la musique, car plusieurs des concerts les plus attendus de l’année ont été reportés. Beaucoup de gens ont paniqué en voyant des images du monde et Apparemment, ils musicalisent ces jours étranges avec l’un des morceaux classiques de R.E.M.

Il s’avère que “C’est la fin du monde tel que nous le connaissons (et je me sens bien)”, le single que Michael Stipe et compagnie sortent en 1987 avec l’album Document est revenu dans les graphiques de popularité après le lancement du coronavirus dans le monde. Pour être exact, il est au numéro 64 – dépassant les artistes pop du moment comme Billie Eilish ou Sam Smith – et curieusement quand il a été lancé il y a près de 33 ans, il a atteint la position 67 sur la liste.

Bien que beaucoup écoutent cette chanson grâce aux cas enregistrés par COVID-19 et au chaos qui existe dans le monde, nous devons évidemment leur dire que Michael Stipe, Bill Berry, Peter Buck et Mike Mills n’ont pas été inspirés par ce virus pour le composera. L’histoire de «C’est la fin du monde tel que nous le connaissons» est un peu complexe, car selon le chanteur de R.E.M. Il est né d’un rêve dans lequel il était à une soirée où tous les invités portaient les initiales L.B. D’où le verset de la chanson qui mentionne des personnages comme Leonard Bernstein, Leonid Brézhnev, Lenny Bruce et Lester Bangs.

Malgré cette idée, il parle de certains événements chaotiques qui se sont produits à l’époque lorsque Ronald Reagan et son positivisme ont gouverné les États-Unis.. Tout au long de la chanson, Stipe chante la guerre froide et mentionner d’autres choses comme les évangélistes apparus à la télévision dans les années 80, Irangate et quelques conflits environnementaux.

C’est pourquoi R.E.M. a décidé que la meilleure façon de poser la fin du monde était de ouragans, tremblements de terre, avions volant à basse altitude et plus avec un flux de conscienceCela n’a peut-être rien à voir avec le coronavirus, mais c’est un plaisir que ce rôle du groupe soit à nouveau sur toutes les lèvres.