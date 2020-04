C’est le quiz musical le plus difficile que vous puissiez faire

Tout au long de l’histoire, la musique nous a donné des moments qui sont restés pour la postérité, des histoires familières que nous avons tous entendues au moins une fois et qui ont fait des musiciens une véritable légendes. Et c’est celui qui ne se souvient pas de la première fois qu’il a écouté l’un des disques qui l’ont marqué pour toujours ou du premier concert auquel il est allé de toute sa vie, Tout cela fait partie de nous et il forge notre goût musical, même si au fil des ans nous l’affinons et même le perfectionnons.

Il est probable que eÀ un moment donné, vos grands-parents vous ont dit comment vivaient la Beatlemania et le rock à cette époque, ou peut-être que votre père vous a parlé quand il a entendu Queen pour la première fois et a vu la diffusion en direct de Live Aid.. Toutes ces histoires et plus que vous trouvez dans les livres, les magazines, les interviews et maintenant sur Internet nous les stockons dans notre mémoire, et en ce moment nous avons un petit espace pendant que nous sommes en quarantaine pour le coronavirus Ce pourrait être le bon moment pour rafraîchir vos connaissances ou en ajouter beaucoup plus.

On sait que Chez Sopitas.com, nous avons un grand nombre de lecteurs qui sont de vrais fans de musique. –Ou comme ils l’appellent maintenant, les mélomanes–, des plongées qui savent parfaitement tout ce qu’il y a à faire avec votre artiste ou groupe préféréÀ partir de quels instruments ont-ils utilisé pour enregistrer une chanson, en quelle année ont-ils donné leur premier spectacle, avec quelle chanson ont-ils clôturé une présentation historique et même dans quel hôpital était le musicien qu’ils admiraient le plus (fondamentalement, ils savent absolument tout à leur sujet).

LIBÉREZ LE BÉNI QUIZ MAINTENANT!

C’est pourquoi aujourd’hui Nous avons décidé de mettre en place un quiz avec des faits amusants sur la musique pour voir comment ils sont sauces en répondant aux questions sur le sujet. Vous y trouverez de tout, des musiciens tels que Robert Johnson ou Chuck Berry, y compris les Beatles, les Rolling Stones à Pearl Jam, Daft Punk et plus encore. Tout comme à l’école, nous allons découvrir ici qui étudie ou qui passe ventre vous feriez mieux de ne pas tricher parce que vous voudrez dans votre conscience.

Mais bon, arrête de parler Oncle Sopitas, Il est temps de montrer que vous êtes un véritable Wikipédia de la musique en répondant à ce quiz effrayant et compliqué, êtes-vous prêt à le faire?