C’est tout ce que nous savons sur le nouvel album d’Adele

Cette année, comme nous l’avons dit, de nombreux artistes feront leur grand retour triomphal pour présenter des rolas fraîchement cuits. Parmi eux, nous avons Adele, qui a donné de quoi parler ces derniers mois à cause du grand changement physique en elle et non à cause de l’énorme porte-parole qu’elle a. Mais apparemment, cela est sur le point de changer, car tout indique que ce 2020 sortira son quatrième album studio, qui arriverait près de cinq ans après la première du 25, le plus étrange de tous, c’est que la façon dont il a annoncé la date de sortie de l’album était extrêmement particulière.

Il s’avère que la chanteuse britannique était présente au petit et intime mariage de sa meilleure amie le week-end dernier, profitant du fait qu’elle était au bodoriary – où d’ailleurs, la bien-aimée était également Florence Welch– le couple a pensé que c’était une bonne idée de l’inviter à chanter, quelque chose que n’importe qui aurait fait. Alors sans réfléchir, Adele est montée sur la petite scène et a chanté a cappella de son tube “Rolling in the Deep” puis avant tout ceux qui étaient présents ont dit que son prochain album serait prêt en septembre de cette année.

La chanteuse a été filmée en disant “attend mon album en septembre” lors de la fête de mariage de son amie. pic.twitter.com/Zj0Ir76W2z

Il y a tout juste un mois, le propre manager d’Adele, Jonathan Dickins, a-t-il déclaré dans une interview pour Music Week, a confirmé que 2020 serait l’année où le chanteur reviendrait. Jusqu’à présent, on ne sait pas qui ont été les musiciens avec lesquels il a travaillé sur ce nouveau disque, mais apparemment, ce sera l’un des albums les plus émouvants de toute sa carrière, car il a récemment divorcé de l’homme d’affaires anglais, Simon KoneckOn peut donc s’attendre à un album intense et plus personnel et à des chansons pleines de sensations pour faire pleurer.

Comme si cela ne suffisait pas et que quelque chose de curieux est que selon elle, ce sera le premier album de toute sa carrière qui n’aura pas son numéro d’âge dessus et quoiIl semble que ce sera un nouveau point dans sa carrière: «Les 31 m’ont traité très dur, mais les 32 seront une excellente année et je les dédierai entièrement à moi-même. Pour la première fois en une décennie, je suis prêt à ressentir le monde autour de moi et à l’admirer. » Il ne reste plus qu’à attendre la date de sortie pour savoir plus clairement ce qu’Adèle a pour nous tous.