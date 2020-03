Cet homme est entré dans les célèbres pochettes d’album

Pour quelqu’un de très créatif, tout est une toile vierge; il ne s’agit pas de créer quelque chose d’original, mais de donner une tournure différente à ce qui existe déjà, comme l’a fait Igor Lipchanskiy, qui, après avoir vu des pochettes d’albums célèbres, a pensé à ce que ce serait s’il y était. Ou, selon ses propres mots: “Je m’appelle Igor et je vis dans la Russie froide. Entre le démontage d’un AK-47 et l’entraînement de mon ours, j’aime écouter de la musique et quand je vois des pochettes d’album, je trouve une place pour moi en elles. »

Son ingéniosité se reflète dans les couvertures dans lesquelles il est entré et qu’il télécharge régulièrement sur son compte Instagram. En voici quelques uns: