Cet homme: l’héritage de Steve Marriott est bien vivant

C’est tellement dommage que Steve Marriott ne soit pas là pour voir l’appréciation et l’activité entourant son héritage musical. All Or Nothing, la comédie musicale sur la vie de les petits visages situé dans l’ère moderne et écrit par Carol Harrison, a suivi une course à Londres 2016 acclamée en visitant le Royaume-Uni. Après avoir joué dans des salles combles à la fois dans la capitale et lors de plusieurs tournées à travers le pays, début 2018 a vu le spectacle revenir à Londres au Arts Theatre; à l’été 2019, à juste titre, il a visité la capitale modulaire de Brighton. Toutes les informations sur la production sont ici.

Le groupe post-Small Faces de Steve, Humble Pie, continuent d’être vénérés par les fans de rock partout dans le monde, et sa fille Mollie Marriott, après avoir chanté avec des gens comme Paul Weller et les frères Gallagher, s’est forgé une réputation dans sa propre carrière solo, notamment avec son premier album très apprécié Truth Is A Wolf. Elle est également consultante créative pour la comédie musicale.

Le père de Mollie, «le vrai père», comme on l’appelait autrefois, est né à Manor Park dans l’Essex le 30 janvier 1947. Il nous a été enlevé dans des circonstances tragiques et prématurées lors d’un incendie en avril 1991, à l’âge de 44 ans seulement. , mais combien il a mis dans ses années de musicalité passionnée.

Marriott n’avait que 12 ans lorsqu’il a formé son premier groupe. Il avait 13 ans lorsqu’il était sur la scène du West End de Londres en tant que Artful Dodger dans Oliver !, 16 quand il a décroché son premier contrat de disque solo avec Decca et 17 lorsque les Small Faces se sont réunis. Alimenté par sa brillante composition, en grande partie avec son compatriote Small Face Ronnie Lane, et le pilotage rock distinctif de Steve, le groupe est devenu un élément essentiel de ce que nous nous souvenons des années 60 swingantes. Il était audacieux, impudent, incontrôlable et innovant, et les Small Faces ont duré plus de quatre ans que la plupart des groupes dans une vie.

Ensuite, Steve a réussi la réalisation presque impossible de créer un autre groupe qui a également eu un succès instantané, mais avec un son rock plus dur qui les verrait remplir les arènes américaines dans les années 1970. Humble Pie étaient un autre véhicule parfait pour le talent effusif de Marriott, et après ses années de gloire, Steve a embrassé diverses réunions de ses deux groupes et de nombreux projets parallèles, heureux pour toute scène sur laquelle s’exprimer. Nous espérons qu’il regarde vers le bas le nouvel élan et le respect qui sont légitimement accordés à son catalogue et au travail de sa fille Mollie, et qu’il apprécie tout cela.

L’édition de luxe de l’album Small Faces peut être achetée ici.

Suivez la liste de lecture officielle de Small Faces Best Of d’uDiscover.