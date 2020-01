«C’était au-delà de mes rêves les plus fous», le pianiste Ahmad Jamal se souvient «At The Pershing»

Records d’échecs est synonyme de la scène du blues électrique de Chicago des années 50, lorsque des noms emblématiques tels que Des eaux boueuses, Howlin ’Wolf, Bo Diddley et Chuck Berry a pris de l’importance, aidant à établir Windy City de Leonard et Phil Chess étiquette indépendante comme l’un des principaux partisans de la musique R&B en Amérique. Mais on oublie souvent qu’un pianiste de jazz du nom d’Ahmad Jamal a joué un rôle majeur en remplissant les coffres du label et en élargissant son audience.

À 89 ans, Jamal est l’un des derniers géants de l’âge d’or du jazz des années 50 qui est toujours actif musicalement. Bien qu’il soit semi-retraité, le pianiste chevronné apparaît toujours de temps en temps pour des concerts ponctuels et continue d’enregistrer assez régulièrement (son 67e album, Ballades, une collection de pièces solo et duo, est sorti en septembre 2019) .

“Je suis l’une des seules têtes d’affiche encore en vie”

En discutant avec uDiscover Music depuis son domicile en Nouvelle-Angleterre, Jamal remonte 67 ans en arrière pour se remémorer un événement spécial auquel il a participé. «Ce fut un concert historique au Carnegie Hall que l’entrepreneur Morris Levy a présenté pour Duke Ellington25e anniversaire », explique-t-il. “Sur le projet de loi était Billie Holiday, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Stan Getz… Et moi. »Jamal a toujours l’affiche de ce concert de 1952 -« Ils m’ont mal orthographié, A-M-A-D », dit-il en riant – qu’il chérit, disant qu’il le regarde pendant qu’il parle.

«C’était ma première apparition au Carnegie Hall, mais je suis le seul des têtes d’affiche encore en vie.» Il dit cela avec une pointe de nostalgie, ajoutant: «Alors maintenant, à 89 poussant 90, j’apprécie chaque instant parce qu’aucun des nous sortons d’ici vivants. “

Il suit cette déclaration avec un long gloussement d’auto-dépréciation. Mais malgré son apparente abondance de gaieté, Jamal est un musicien très talentueux. Il est originaire de Pittsburgh: un enfant prodige qui a commencé à jouer du piano à trois ans et, à l’adolescence, a attiré l’oreille du grand jazz Art Tatum. Puis, après avoir déménagé à Chicago, en 1948, il a finalement été découvert par le producteur de disques visionnaire John Hammond, l’entrepreneur patricien qui avait fait connaître Billie Holiday et avait ensuite aidé à Aretha Franklin et Bob Dylan à l’attention du monde entier. Hammond a donné à Jamal sa première chance d’enregistrer en 1951, mais c’est sept ans plus tard, lorsque le pianiste a été signé chez Chess Records, que sa carrière a vraiment monté en flèche.

«La musique appartient au monde»

Rappelant comment il a rejoint Chess en 1956, Jamal dit: «J’ai enregistré à court terme pour une petite entreprise appelée Parrot, détenue par un DJ et une personnalité de la radio appelée Al Benson. Il était attiré par mon style, alors j’ai fait quelques enregistrements pour lui et il a ensuite vendu ces maîtres à Leonard Chess. C’est comme ça que je suis arrivé avec eux. “

Mais c’était deux ans plus tard que Jamal a décroché le jackpot, et il ne restait plus qu’un record définitif: At The Pershing: But Not For Me, enregistré pour l’empreinte de jazz des échecs, Argo. Il captura alors le trio de Jamal (avec Israel Crosby à la basse et Vernell Fournier à la batterie) lors de leur résidence au Pershing Hotel à Chicago en janvier 1958.

Chez The Pershing: Mais pas pour moi était bien plus qu’un record: c’était un phénomène. Sa renommée et sa popularité se sont répandues comme une traînée de poudre. Il a dépassé les palmarès du jazz américain pendant des mois et établi une résidence de 107 semaines dans les palmarès d’albums de Billboard.

“Cet album s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires et se vend toujours.” Il y a un sentiment d’incrédulité palpable dans la voix de Jamal, comme s’il ne pouvait toujours pas comprendre le succès du disque et sa longévité étonnante. Réfléchissant aux raisons pour lesquelles il a résonné avec tant de gens, le pianiste l’attribue au pouvoir de la musique: «C’est contagieux. La musique appartient au monde. Donc quelque chose qui a de la valeur, que ce soit le Boléro de Ravel ou, plus précisément, The Pershing, le monde écoute. Et si c’est bon, vous allez avoir un ou deux auditeurs… et j’en ai eu plus de deux! “

«Il n’existe pas de musique ancienne. C’est bon ou mauvais ”

Le record a certainement changé la vie de Jamal, transformant le jeune homme de 28 ans en un nom familier. “Je pourrais écrire des volumes à ce sujet”, rit Jamal. «La vie a changé et elle change constamment en conséquence. C’est la chose qui a payé les factures au cours des 61 dernières années. Et ça continue de vivre. C’est vraiment incroyable. C’est pourquoi je dis que la vieille musique n’existe pas. C’est bon ou mauvais. “

Au cœur de l’attrait d’At The Pershing était la chanson «Poinciana», une ballade lente exotique et obsédante écrite par Nat Simon et Buddy Bernier en 1936. «J’ai été présenté à« Poinciana »lorsque j’étais pianiste pour The Four Strings, un groupe fondé par le regretté Joe Kennedy, Jr, qui a également été mon chef d’orchestre et ami de Pittsburgh pendant de nombreuses années », explique Jamal, qui a enregistré le morceau pour Epic Records en 1955. Mais c’est la version live plus longue d’At The Pershing qui a fait Jamal’s Nom. L’attrait de la chanson était tel que Chess l’a sorti en single, et elle a rapidement explosé dans les charts américains.

«Nous n’avons pas souvent de succès instrumentaux, mais‘ Poinciana ’est toujours en émulation», explique Jamal. «Ce record particulier a été plagié et copié par beaucoup. Il a transcendé toutes les catégories. Et c’est très intéressant parce que très rarement un instrumentiste arrive avec un disque comme ça. Je ne peux que penser à Dave Brubeck, Herbie Hancock et moi-même. «Poinciana» continue indéfiniment… c’était un cadeau pour moi. »

L’importance de la chanson pour le pianiste se reflète dans le fait qu’elle est une caractéristique omniprésente de ses performances live depuis plus de 60 ans. Il l’a également réenregistré plusieurs fois. “Je ne me lasse pas de jouer à” Poinciana “”, explique Jamal. “Je fais des choses différentes chaque fois que nous jouons, et c’est un merveilleux défi.”

“Ils ont essayé de faire enregistrer Cannonball, Miles et moi”

Bien qu’il soit tombé sous le charme de plusieurs pianistes virtuoses – il nomme Art Tatum, Erroll Garner et Nat King Cole comme influences clés – Ahmad Jamal a breveté un style unique et distinctif. Sa caractéristique déterminante était son toucher suprêmement délicat, résultant en des filigranes cristallins à droite. En outre, il a trouvé une façon très avisée d’utiliser l’espace pour un effet dramatique, ce qui a permis à sa musique de respirer. Contrairement à certains pianistes de jazz, Jamal n’a pas ressenti le besoin de créer un torrent de notes jaillissant et ininterrompu; il a opté pour un style plus conversationnel avec des pauses naturelles entre les phrases.

Dès ses tout premiers disques, sortis au début des années 50, Jamal a rapidement conquis un public enthousiaste au sein de la communauté jazz. Miles Davis était un grand fan et a couvert plusieurs morceaux de Jamal, y compris ‘Ahmad’s Blues’ et ‘The Surrey With The Fringe On Top (sur les albums Workin’ et Steamin ‘, respectivement), et’ New Rhumba ‘, enregistré sur le trompettiste Gil Evans -Album orchestral arrangé Miles Ahead, en 1957. «Miles était un grand partisan du mien», explique Jamal. «Nous étions tous les deux contemporains, même s’il était un peu plus âgé. Nous étions également voisins. Il y a eu une tentative pour enregistrer Cannonball, Miles et moi, mais cela n’a pas réussi. Quand nous étions au Pershing, il était en bas dans une autre pièce qu’ils avaient construite pour la musique, alors il a pu monter à l’étage et voir mon groupe. »

“Le résultat a dépassé mes rêves les plus fous”

L’idée d’enregistrer un album live dans le salon de l’hôtel Pershing était la propre de Jamal. Il se souvient avoir approché le patron de Chess Records, Leonard Chess, à ce sujet. «Je suis allé à son bureau au 2120 South Michigan Avenue à Chicago et j’ai dit:« Len, je veux faire un enregistrement sur place. »Je n’ai jamais eu de problème avec lui et j’avais absolument la liberté de tout ce que je faisais, alors il a dit “Allez-y, pas de problème.” »

Enregistré les 16 et 17 janvier 1958, le trio de Jamal a été capturé en jouant 43 chansons différentes. Le pianiste admet que c’était une tâche gigantesque qui a réduit plusieurs heures de musique aux 30 minutes environ nécessaires à la sortie d’un seul album. «Cela m’a pris des semaines», dit-il, «mais j’ai choisi les huit morceaux avec beaucoup de diligence.» Fait intéressant, Jamal n’a inclus aucune de ses propres compositions. «J’étais très naïf», dit-il en riant. “Mais, vous savez, je ne peux pas discuter avec le recueil de chansons américain. J’ai négligé de mettre mes compositions, mais le résultat a dépassé mes rêves les plus fous. C’est devenu l’un des plus grands records de l’histoire des échecs. »

Jamal tient à souligner les contributions du bassiste Israel Crosby et du batteur Vernell Fournier à l’album. «Ils étaient deux joueurs monumentaux et étaient recherchés par beaucoup», dit-il. «Je les ai finalement fait rejoindre mon groupe à la fin des années 50. Vernell Fournier était originaire de La Nouvelle Orléans et est devenu l’un des batteurs les plus populaires de Chicago à l’époque. La façon dont il jouait, les gens pensaient que nous avions deux batteurs. C’est une combinaison de ce que j’ai fait et de ce que les deux ont fait qui a fait d’At The Pershing un succès. »

Telle était leur intuition que, sur scène, les trois musiciens semblaient communiquer à un niveau supérieur, presque télépathique. Jamal attribue cela à la longue résidence dont ils jouissaient au Pershing. “Nous avons été là pendant de très nombreux mois”, dit-il, “ce qui a conduit à une certaine unité qui ne peut être, à mon avis, capturée d’aucune autre manière. Quand vous travaillez ensemble à faire cinq sets nuit après nuit, vous développez une cohésion et un ciment musical sans égal. “

Autres joyaux

Bien que chez The Pershing: mais pas pour moi était sans aucun doute l’apogée du temps de Jamal avec Chess, son mandat avec le label a donné d’autres joyaux, y compris un album orchestral, Jamal At The Penthouse de 1959 et une pièce d’ensemble sur le thème de l’Amérique latine, Macanudo, en 1962. Dans le but de capitaliser sur la popularité de At The Pershing, Chess a sorti un deuxième album provenant des bandes originales, Jamal At The Pershing Vol.2, en 1961. Il y avait aussi une pléthore d’autres enregistrements live pour le label, parmi lesquels le Portfolio d’Ahmad Jamal, enregistré au Spotlite Club de Washington, DC; L’Alhambra d’Ahmad Jamal (où le pianiste a été capturé dans un restaurant de Chicago qu’il possédait au début des années 60); et Ahmad Jamal At The Blackhawk, avec une performance d’un paradis du jazz populaire de San Francisco.

Entre 1956 et 1968, Ahmad Jamal a enregistré 21 albums pour Chess via leurs empreintes Argo et Cadet. Il a ensuite signé Impulsion!, où il a fait quatre albums avant de rejoindre la liste des disques de 20th Century pendant sept ans. Là, il gravita vers le piano électrique et devint un adepte du jazz-funk, certains de ses morceaux de cette période étant échantillonnés par des producteurs de hip-hop.

Ces dernières années, il a bouclé la boucle, revenant à son piano acoustique Steinway bien-aimé. Et c’est avec cet instrument qu’Ahmad Jamal s’est fait un nom avec At The Pershing: But Not For Me. C’était un enregistrement extrêmement important qui représentait non seulement une étape importante dans la carrière du pianiste, mais aussi dans l’histoire de Chess Records et du jazz en général.

Écoutez At The Pershing: Mais pas pour moi sur Apple Music et Spotify.