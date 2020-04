C’était bien! Écoutez cette étonnante combinaison de My Chemical Romance et Metallica

Maître de la parade noire? Bienvenue au Master of Puppets? Non, aucun de ces noms n’a été choisi pour appeler le nouveau et grand mash-up qu’un utilisateur de YouTube nommé William Maranci a construit sur les succès de My Chemical Romance et Metallica. “Bienvenue à la Black Parade, mais c’est le maître des marionnettes de Metallica” est son nom et c’est celui que tout le monde devrait entendre.

Le monde des mash-ups est celui qui doit être traité avec précaution, surtout lorsque vous allez prendre deux pistes emblématiques de groupes connus pour avoir des groupes de fans assez fidèles et exigeants. Mais ce n’était pas un problème pour William Maranci, qui a saisi “Welcome To The Black Parade” et “Master Of Puppets” pour créer une version de luxe combinant les deux morceaux.

Le mash-up commence avec le piano délicat de “Welcome To The Black Parade” qui se déplie plus tard pour donner accès aux voix intenses de James Hetfield. Avec quelques battements par minute de moins, Maranci a réussi à combiner parfaitement deux chansons qui sont, par essence musicales, très différentes. Dans les jours qui ont suivi son téléchargement, la vidéo “emo thrash” a cumulé jusqu’à présent plus de 40 000 vues et augmente par minute.

Les fans ont été très satisfaits des commentaires sur l’écriture de vidéos comme: “Quand tu veux que tes amis metal t’acceptent mais tu es toujours emo dedans”. Un autre utilisateur a écrit: “Quand toi et ton père voulez choisir la musique en même temps.” Ici, nous vous laissons le mélange entre Metallica et My Chemical Romance afin que vous puissiez juger par vous-même cette nouvelle création basée sur le talent, les loisirs et le fanatisme: