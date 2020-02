«Cette terre est votre terre» de Woody Guthrie demeure une propriété privée, les règles du tribunal

En 2016, le groupe de Brooklyn Satorii a déposé une plainte affirmant que la chanson folklorique emblématique de Woody Guthrie «This Land Is Your Land» appartient au domaine public. Maintenant, selon un rapport de Ben Sisario du New York Times, un juge fédéral a rejeté la tentative de libérer la chanson de ses détenteurs de droits d’auteur et de la libérer dans le domaine public. Lisez le rapport complet du Times ici.

Selon le Times, le juge P. Kevin Castel du Federal District Court de Manhattan a rejeté l’affaire, jugeant qu’il n’y avait pas de différend juridique à arbitrer car Satorii avait déjà payé des frais de licence afin de publier une version de couverture de «This Land Is Your Terre.” La transaction a permis à Satorii d’utiliser la chanson à volonté, et donc il n’y avait aucun cas à présider.

Dans le procès initial de 2016, Satorii, a affirmé que «This Land Is Your Land» n’appartenait pas à ses titulaires de droits d’auteur, l’Organisation de Richmond et sa filiale Ludlow Music. Les deux entités perçoivent des frais de licence pour la chanson, mais Satorii et leurs avocats ont déclaré que Guthrie n’a jamais renouvelé son droit d’auteur de 1945 et que la chanson aurait dû être remise au domaine public dès 1973 en conséquence.

Le procès a également demandé à l’éditeur de restituer tous les frais de licence pour la chanson payés par les artistes depuis 2010. Selon le Times, Satorii a payé des frais de licence de 45,50 $ pour publier sa couverture de «This Land Is Your Land. “

