Chabelo allait être un batteur de jazz … mais il l’a catalogué à la télévision

Le 17 février mais à partir de 1935 après le Big Bang, le bien-aimé et immortel Xavier López est né, mieux connu de tous comme Chabelo. Il est très probable que toute la Mexicaine se souvienne de ce petit garçon pour le programme d’En Familia con Chabelo, pour la catafixia, les avalanches et autres concours, mais autour de lui il y a beaucoup d’histoires que vous ne connaissiez peut-être pas et non, nous ne parlons pas qu’il était le premier habitant de cette planète. Au fil des ans L’acteur et présentateur a fait savoir au monde ce que sont certaines de ses passions et l’une d’entre elles est la musique.

Ce qu’ils ne savent peut-être pas, c’est qu’à un moment donné de sa vie, Chabelo a voulu devenir batteur de jazz. Oui, ce n’est pas une blague pour augmenter votre légende, c’est tout simplement la réalité. Il s’avère que quand il était encore un jeune homme à la recherche de sa véritable mission et de sa profession il a rencontré un Tino Contreras, un musicien –Et cela à long terme– allait devenir l’un des principaux précurseurs du jazz au Mexique dans les années 50.

Comment se sont-ils rencontrés? Eh bien, cela a été dit par le musicien lui-même dans son livre: My great love jazz: Life and work of the Mexican jazz player. Il y raconte qu’il a rencontré Chabelo grâce à une femme en commun, Rosa María Gallardo –Mieux connu sous le nom de Rosita– qui était le meilleur ami de Angelita Castany, la première épouse de l’acteur. C’était au Riguz Bar à Mexico où ils ont tous deux cliqué et l’immortel lui a demandé de lui apprendre à jouer de la batterie, motivé pour voir Tino jouer son petit kit avec précision.

Dès les premiers cours, Tino a donné Chabelo – et avec la discipline qui lui avait valu d’être dans l’armée américaine -, le jeune Xavier a commencé à se démarquer et à devenir une réputation dans le monde du jazz de la capitale. Selon M. Contreras, Chabelo était obsédé par l’instrument: «Chabelo a rendu très difficiles les exercices techniques de haut niveau que j’ai mis dans ses pratiques. Il a guéri en santé en montant sur le stand de mon groupe pour prendre une colombe avec nous. »

L’agilité et la précision du bon Chabelo étaient si grandes qu’il envisageait même de se consacrer entièrement au fauteuil, et cette idée n’était pas si farfelue. L’épouse de l’acteur de l’époque demandait fréquemment à Tino Contreras s’il croyait qu’un jour le bon Xavier López serait un grand batteur, et il a bien sûr dit oui parce qu’il a mis beaucoup d’efforts et de dévouement lorsqu’il était assis derrière le battage publicitaire, deux qualités qui pour Tino étaient nécessaires et essentielles.

Mais comme nous le savons, la vie de mille tours et à la fin le bon Chabelo a fini par être une figure de la télévision mexicaine abandonnant le rêve d’être l’un des meilleurs batteurs de jazz de notre pays. Heureusement, il n’a pas arrêté de jouer et montre occasionnellement au monde les compétences dont il dispose, juste au moment où le programme En Familia a vu le jour, il a eu l’idée de se consacrer à la musique, pour être exact de chanter des boléros à côté des frères Castro et de leur donner occasionnellement un tamborazos au fauteuil, mais apparemment ce plan est resté en suspens.

Il ne fait aucun doute que Chabelo est un cas de singes et qu’au fil des ans, nous continuerons à connaître des aspects complètement nouveaux de sa vie, comme quand il a créé le monde …