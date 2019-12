Chad Gray de Hellyeah: «Je choisis de croire que Vinnie Paul est avec nous tous les soirs»

HELLYEAH chanteur Chad Grey a parlé à KISW's "Metal Shop" à propos de la décision du groupe de continuer à tourner après avoir joué son premier concert avec STONE SOUR le batteur Roy Mayorga, qui est intervenu en remplacement de la fin Vinnie Paul Abbott.

"Nous avons fait le seul spectacle (en mai) – c'est tout ce dont nous avons parlé après Vinnie passé – nous avons fait le seul spectacle à (Las) Vegas, et je jure devant Dieu, mec, probablement dans les deux premières mesures de la première chanson, j'avais l'impression que le monde avait été enlevé de moi, " Tchad rappelé. "Parce que je me sentais comme Vinnie était là, je me sentais comme Dîme (Vinnie Paulle frère de, en retard PANTERA guitariste «Dimebag» Darrell Abbott) était là.

"Je regardais aux yeux de toutes ces personnes", a-t-il poursuivi. "Nous pleurions tous depuis si longtemps, et je pense que c'était presque comme un interrupteur pour éteindre l'interrupteur de deuil et allumer l'interrupteur de célébration. C'était un moment très cathartique et thérapeutique pour moi personnellement. Et nous avons eu fait, et dès que nous sommes sortis de la scène, j'ai (dit aux autres gars): "Avez-vous vu tout le monde? Avez-vous vu à quel point nous étions ensemble? Avez-vous vu à quel point cela a réuni tout le monde? Nous devons continuer. Nous devons continuer à faire du bon travail pour Vin et Dîme et tout le monde et emmenez ça à travers le pays pour que les gens puissent vivre ce que nous venons de vivre. Parce que je ne pense pas que vous puissiez pleinement connaître le processus de deuil et de deuil jusqu'à ce que vous entriez dans cette pièce avec ces gens, jusqu'à ce que vous fassiez l'expérience de cette musique. Et l'expérience au nom de Vinnie – ce qu'il voudrait. Ce fut un beau, beau moment. Nous l'avons donc simplement contourné. Et chaque nuit est une nouvelle nuit. Et nous nous sommes beaucoup amusés avec. Vous pouvez le voir sur le visage des gens. Je peux le sentir."

Selon gris, l'esprit de son ancien coéquipier est avec HELLYEAH chaque fois que le groupe se produit.

"Je choisis de croire que Vinnie est avec nous tous les soirs ", at-il dit." Je choisis de croire que Dîme est avec nous tous les soirs, Jeff Hanneman (SLAYER) est avec nous tous les soirs, Chester Bennington (LINKIN PARK) est avec nous tous les soirs, Chris Cornell (SOUNDGARDEN) est avec nous tous les soirs, Layne Staley (ALICE ENCHAÎNÉE) est avec nous tous les soirs, Kurt Cobain (NIRVANA) est avec nous tous les soirs, Jimi Hendrix et Lemmy (MOTÖRHEAD) et Ronnie James (Dio) – La liste se rallonge de plus en plus.

"Vinnie était la muse, l'inspiration pour que cela se produise, mais ensuite, chaque soir, je l'ai en quelque sorte transformé en plus d'être beaucoup plus grand que certainement n'importe qui dans le bâtiment et beaucoup plus grand que même Vinnie et bien plus grand que Dîme. Et ces gens sont de la taille de Dieu – ils étaient des personnalités énormes, énormes. "

Mayorga'ajout de HELLYEAH a été officialisé début mai. A l'époque, le groupe a dit Roy était le gars parfait à prendre Vinnie Paulchez moi. "Ces hommes avaient tellement d'amour et de respect mutuel, cela rend notre transition tellement plus facile", HELLYEAH dit dans un communiqué.

Mayorga joué précédemment avec HELLYEAH bassiste Kyle Sanders dans DES MÉDICAMENTS, la tenue du début des années 2000 qui mettait également en vedette le guitariste Logan Mader (TÊTE DE LA MACHINE) et chanteur Grue Whitfield (UGLY KID JOE).

Vinnie Paul décédé en juin 2018 d'une cardiomyopathie dilatée, d'une hypertrophie cardiaque et d'une grave maladie coronarienne. Sa mort était le résultat d'un affaiblissement chronique du muscle cardiaque – ce qui signifie essentiellement que son cœur ne pouvait pas pomper le sang aussi bien qu'un cœur sain.

Peu de temps avant sa mort, Vinnie fixé les pistes de batterie pour HELLYEAHest le sixième album, "Bienvenue à la maison", qui a été publié en septembre.



