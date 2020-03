CHAI Partager la vidéo de la nouvelle chanson «NO MORE CAKE»: Regarder

Le groupe de rock japonais CHAI a partagé un clip pour sa nouvelle chanson “NO MORE CAKE”. Le visuel, réalisé par Hideto Hotta, trouve le quatuor enduisant leurs visages de glaçage coloré, de peinture et de pâte à gâteau. Découvrez le clip complet ci-dessous et faites défiler vers le bas pour l’art unique, conçu par le bassiste et parolier CHAI YUUKI.

“NO MORE CAKE” est “un coup de sarcasme à propos de porter du maquillage”, a déclaré le chanteur de CHAI MANA dans un communiqué de presse, ajoutant: “Nous pensons que vous devriez porter du maquillage qui vous convient. Le maquillage ne devrait pas être basé sur les ordres de quelqu’un d’autre. ” YUUKI a expliqué: «Faire votre maquillage pour ressembler à une autre personne revient à appliquer du gâteau sur votre visage», tandis que le guitariste KANA a déclaré: «Nous voulions que le thème de ce clip soit« le maquillage rencontre l’art ». pourquoi parfois, nos visages ressemblaient à des gâteaux, puis exprimés en art. »

CHAI a sorti son deuxième album PUNK en 2019. Ils ont terminé une tournée avec Whitney plus tôt cette année.

