Chaka Khan démasqué sur le chanteur masqué: Regardez

Après la première de la saison du Super Bowl où il a été révélé que Lil Wayne était le robot, The Masked Singer a démasqué ce soir Miss Monster. C’était Chaka Khan. Cette saison, elle a chanté «Something to Talk About» de Bonnie Raitt, «You Don’t Own Me» de Lesley Gore et «Fancy» de Bobbie Gentry. Regardez ces performances et le démasquage ci-dessous.

Dans une interview avec Billboard à propos de son passage dans la série, Chaka l’a qualifiée de «concert le plus étrange» qu’elle ait jamais fait. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle avait retiré de cette expérience, elle a répondu: «Oui, je ne ferai plus jamais rien de tel.»

