Chamín Correa, le «requinto d’or» décède à 90 ans

Nous commençons à peine l’année et le monde de la musique a déjà été durement touché, et aujourd’hui, nous avons joué dans notre pays parce que le grand guitariste mexicain, Chamín Correa –Mieux connu de tous comme «la requinto d’or» il est mort à 90 ans.

Cela a été rapporté sur son compte Twitter par le chanteur et compositeur de boléros, Carlos Cuevas, où il a écrit qu’il était très désolé pour la perte d’un des piliers de la musique romantique au Mexique. Jusqu’à présent, tout ce que l’on sait, c’est qu’il est décédé des suites d’un infarctus du myocarde.

Avec une profonde tristesse, je vous informe que mon grand professeur et ami vient de passer le requinto de México @ChaminCorrea créateur de grands arrangements musicaux et de grands artistes. QEPD🙏 pic.twitter.com/0BsVmyvC09

– CARLOS CUEVAS (@carlos_cuevas) 15 janvier 2020

Chamín est né le 4 décembre 1929, au milieu d’une famille passionnée de musique, insufflant l’amour de cet art. Dès son plus jeune âge, il a commencé à jouer de la guitare, un instrument qui le mènera plus tard à la gloire. Ce n’est que des années plus tard que à côté de deux des poids lourds de la composition romantique de notre pays, Roberto Cantoral (oui, le même de «El Sad» de José José) et Leonel Gálvez a formé le célèbre trio Los Tres Caballeros.

Avec ses coéquipiers – en plus d’être un excellent compositeur – Il s’est démarqué par la façon phénoménale dont il disposait à la guitare, en particulier lors des demandes, une technique qui est devenue la marque de fabrique de Correa. En un peu plus de 60 ans dans l’industrie de la musique, Chamín a réussi à travailler avec des artistes de toutes sortes de genres comme Rosée Dúrcal, Gloria Estefan, Enrique Guzmán, Óscar Chávez, Julio Iglesias, Lucía Mendez, Dulce, parmi bien d’autres. Parmi les chansons les plus connues auxquelles il a participé figurent “La Barca”, “El Reloj” et “Perfida”.