Chance, Bad Bunny, Hannibal Buress, Quavo et bien d’autres sont prêts pour le jeu des stars NBA All-Star 2020

Chance the Rapper et Common ont déjà été annoncés en tant qu’artistes au Week-end NBA All-Star 2020 à Chicago. Il a maintenant été révélé que les deux rappeurs serviront de capitaines d’équipe pour le Celebrity Game 2020 NBA All-Star présenté par Ruffles le 14 février.

L’équipe de Common comprend Bad Bunny, Hannibal Buress, Jon Batiste, Jidenna et la star de SNL Alex Moffat, entre autres. L’équipe de Chance comprend l’ancien joueur par excellence de Celebrity Game Quavo, son frère Taylor Bennett, Lil Rel Howery, et plus encore. Consultez la liste complète ci-dessous.

Revisitez la ventilation de Pitchfork des performances MVP du leader du jeu Arcade Fire lors du All-Star Celebrity Game 2016.

Regardez Jidenna sur «Over / Under» de Pitchfork:

