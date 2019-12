Chance the Rapper annule sa tournée américaine après des rumeurs de ventes atones

Après plusieurs reports de dernière minute, Chance the Rapper a carrément annulé son «Big Tour».

Chance the Rapper a officiellement annulé son ambitieux "Big Tour" de 35 dates, une décision qui fait suite à une série de reports frustrants. Cette fois, le rappeur a évoqué la nécessité de passer du temps avec cette jeune famille, qui comprend désormais une fille nouveau-née.

"Hé les gars, j'ai décidé d'annuler le Big Tour", a posté Chance sur son compte Instagram officiel ce week-end. «Je sais que ça craint et ça a été beaucoup de va-et-vient avec des reprogrammations et des réacheminements, mais c'est pour le mieux. Je vais prendre ce temps pour être en famille, faire de la nouvelle musique et développer mon meilleur spectacle à ce jour. "

L'annulation brutale fait suite à des rumeurs de ventes de billets tièdes, deux sources de l'industrie pointant Digital Music News vers un nombre important de billets invendus dans diverses arènes.

Cette décision fait suite à un report brutal de différentes dates en septembre, qui a réaligné la tournée pour qu'elle commence en janvier.

Ce rééchelonnement a eu lieu seulement cinq dates avant la représentation d'ouverture. La visite de l'arène dans 35 villes, annoncée en juillet, comprenait des lieux importants, dont Madison Square Garden et The Forum. Lil Yachty et Taylor Bennett ouvraient des concerts.

En octobre, l'équipe de Chance proposait des spéciaux 2 pour 1 pour remplir les salles. Le 2 décembre, Chance a offert le 2 pour 1 le Cyber ​​Monday, avec des fenêtres d'achat limitées conçues pour stimuler la demande.

En octobre, Chance a également accueilli Saturday Night Live – encore une fois – bien que cette apparence n'ait peut-être pas bougé l'aiguille.

Pendant ce temps, les ventes et l'intérêt autour de l'album de Chance the Rapper, Big Day, ont chuté relativement rapidement après une sortie en été. Cela s'est produit malgré un casting étoilé d'artistes invités, dont Gucci Mane, Megan Thee Stallion et Shawn Mendes. Plus tôt, Chance's Coloring Book était un pilier des classements et des diverses plateformes de streaming pendant des années avant de se refroidir.

L'annulation catégorique d'une tournée massive aux États-Unis est considérée comme une décision extrême au sein de l'industrie des concerts. Pour les fans, en particulier ceux qui ont déjà acheté des billets, les annulations et les reports sont des inconvénients frustrants. Les lieux sont souvent laissés en désordre pour remplir les dates d'ouverture et pourraient être moins susceptibles de réserver l'artiste à l'avenir.

"Je suis profondément désolé pour tous ceux qui ont un billet qui m'ont soutenu au cours de la dernière décennie en venant à un spectacle et en se balançant avec moi et je me sens encore pire pour ceux qui prévoyaient d'en faire leur premier concert Chance", a poursuivi le rappeur. . «Merci à tous pour cette année incroyable et un immense merci à mon équipe et à ma famille pour avoir été si forts tout au long de cette année.»

Tout récemment, le T-Pain, une fois chaud, a annulé sa tournée 1UP DLC, blâmant carrément les mauvaises ventes de billets. "Chaque fois qu'un concert ou une tournée est annulé, c'est pour des ventes de billets faibles", a déclaré T-Pain. "La plupart des artistes mentent."