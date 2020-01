Chance the Rapper to Host MTV Punk’d Reboot

Chance the Rapper est sur le point d’accueillir Punk’d, une émission télévisée rebattue de MTV. Il arrive sur la plate-forme vidéo mobile Quibi, qui sera lancée en avril 2020. Dans un communiqué de presse, Chance a déclaré: «Punk’d est l’une des franchises les plus emblématiques de MTV.» Il a ajouté: «J’ai grandi en regardant cette émission et c’est surréaliste pour prenez le volant cette fois-ci sur Quibi. »Regardez un teaser ci-dessous.

Punk’d, célèbre hébergé par Ashton Kutcher, a initialement été diffusé sur MTV de 2003 à 2007. Le spectacle est revenu sur le réseau pour une saison en 2012, avant de se diriger vers BET en 2015.

Le hasard n’est pas étranger aux programmes de réalité MTV. En 2017 et 2018, il est apparu sur Wild’s N Out du réseau.

