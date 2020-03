Channel Tres partage sa nouvelle chanson “Weedman” avec cette vidéo vintage

Le musicien californien est de retour pour égayer la journée de tout amateur de rap électronique. Après avoir émergé sur la scène en 2018 pour présenter son premier EP Channel Three, qui lui a valu une place importante parmi les nouveaux artistes à suivre aux États-Unis, le rappeur n’a fait que confirmer qu’il était un artiste arrivé pour rester. Pour détendre l’atmosphère des derniers jours, Channel Three vient de sortir une nouvelle chanson intitulée “Weedman”.

Ce nouveau morceau vient après la sortie de leur deuxième EP de Black Moses en 2019. Cet album a été très bien accueilli par la critique grâce à quelques bijoux mis en place appelés “Sexy Black Timberlake” et “Brilliant Nigga”. Pour garder le son dont tout le monde est tombé amoureux, “Weedman” est un morceau fidèle à son processus créatif, qu’il a dû se réinventer en sortant de la scène EDM avant d’être Channel Three.

“Weedman” est la première chanson sortie cette année. À la fin de 2019, il a également sorti un single intitulé “READY TO GO”, qui a été diffusé sur la station de radio GTA V de Brown “iFruit Radio”. Apparemment, cette formule de dosage de musique convient à Channel Tres, cependant, ses fans commencent à aspirer à un album entier plein de rythmes, de rap et d’énergie.

Dans le clip de style vintage réalisé par Anthony Sylvester, le natif de Compton transforme une maison de style lambrissé des années 70 en piste de danse. Avec lui, ses classiques et excellents danseurs qui l’accompagnent dans ses performances live, donnent une vidéo rare mais incroyable pour l’époque. Découvrez la nouvelle vidéo et chanson de Channel Tres «Weedamn» ici et voyez pourquoi il est un artiste qui envisage de conquérir le monde.