Chansons de Tears For Fears tirées de The Big Chair pour réédition

Le printemps 2020 marque le 35e anniversaire de Tears For Fears » album emblématique vendu à dix millions Chansons de la grande chaise.

Les 35e célébrations comprendront la diffusion d’un documentaire “ Classic Album ” sur BBC 4 le 14 février à 21h30 présentant de toutes nouvelles interviews avec le groupe et les personnes qui ont travaillé sur le disque, en plus de la sortie le 13 mars d’une photo limitée une version disque de l’album et une réédition de l’édition très recherchée du coffret super luxe 4CD / 2DVD (qui change actuellement de mains pour des centaines de livres) via UMC / Virgin. L’édition super deluxe supprimée depuis longtemps du premier album du groupe The Hurting sera également rééditée.

Songs From The Big Chair était le deuxième album de Tears For Fears et a donné naissance à des chansons à succès mondiales telles que les singles n ° 1 américain «Everybody Wants To Rule the World» et «Shout» ainsi que «Head over Heels» et «Mother’s Talk». .

Dès sa première sortie, Songs From The Big Chair a passé 30 semaines dans le top dix des albums du Royaume-Uni; une année entière dans le top 30 et n’a quitté les charts que 18 mois plus tard. L’histoire était à peu près la même partout dans le monde, l’album a passé cinq semaines au n ° 1 aux États-Unis, et tout comme au Royaume-Uni, il était dans le Billboard Chart pendant 18 mois.

En repensant à l’album, Roland Orzabal a commenté: «La musique pop était toujours une industrie en croissance. Il n’avait pas en quelque sorte stagné, bloqué, diversifié en streaming comme c’est le cas de nos jours. Nous étions jeunes, nous étions tous les deux beaux et nous avions la bonne musique. Alors que nous nous éloignons de plus en plus de cette décennie et que vous entendez sans cesse «Tout le monde veut gouverner le monde», je pense que c’est un album qui marque une époque sous diverses formes.

Curt Smith «Normalement, on n’obtiendrait jamais trois chansons aussi fortes dans un album. Mais équilibrez cela avec des morceaux comme ‘Listen’, ‘The Working Hour’; toutes ces choses qui lui donnent de l’air et lui donnent le temps de respirer, je pense que c’est ce qui en fait quelque chose de plus que la somme de ses parties. Je pense que l’album avait beaucoup plus de profondeur que beaucoup d’autres albums de cette époque. Et les albums plus approfondis ont tendance à rester plus longtemps ».

Le nouveau documentaire “ Classic Album ”, qui sera diffusé sur BBC 4 le 14 février, voit les membres du groupe Roland Orzabal et Curt Smith parler ouvertement de cette période de leur carrière ainsi qu’une nouvelle interview avec le producteur Chris Hughes, l’ingénieur Dave Bascombe, le musicien Ian Stanley , l’artiste John Grant et l’homme du groupe A&R de l’époque Dave Bates. Ce tout nouveau documentaire sera suivi d’une autre chance de voir le groupe BBC Radio 2 In Concert de 2017.

L’album est rendu disponible pour la première fois sous forme de disque d’images en édition limitée, et en raison d’une demande écrasante; la version super deluxe sera rééditée. Le coffret 4CD / 2DVD comprend une multitude de remixes, de pistes live, de sessions BBC, de faces B, de pistes inédites et de son surround 5.1 et de mixages stéréo de l’album mixés par le quadruple nominé aux Grammy Awards, Steven Wilson.

Songs From The Big Chair sortira le 13 mars et peut être acheté ici.