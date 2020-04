Chanter! Harpie: Mark E Smith et les années Fontana de l’automne

Le leader irascible de Fall, Mark E Smith, n’a jamais souffert de fous avec joie. Pourtant, alors que sa réputation despotique le précède, l’histoire mouvementée de son groupe a également été ponctuée de périodes de relative stabilité. Certes, la plupart des ardents partisans de ces post-punks mancuniens endurants conviendraient qu’ils jouissaient d’un patch violet soutenu du milieu des années 80 au milieu des années 90: une période, essentiellement marquée par le premier album Live At The Witch Trials et les trois albums qui comprennent leurs années Fontana, où Smith et la société ont flirté avec l’acceptation du courant dominant à plus d’une occasion.

Bien que toujours acclamé par la critique, The Fall était strictement une préoccupation culte depuis leur création en 1977 jusqu’en 1983. La viabilité commerciale du groupe a ensuite progressivement augmenté après que Smith a épousé la guitariste et compositrice américaine Laura Elise Salenger (alias Brix Smith) et The Fall a signé avec respecté. Mentions légales Indie Beggars Banquet. Cette reprise s’est poursuivie au cours des cinq prochaines années, avec le partenariat créatif de l’automne de l’ère Brix avec le producteur John Leckie (The Stone Roses, Radiohead) produisant des albums classiques tels que Saving Grace et Bend Sinister de This Nation. Le groupe a même enregistré de véritables succès du Top 40 britannique avec des reprises mémorables de The Kinks«Victoria» et R Dean Taylor’s Motown sont les incontournables «Il y a un fantôme dans ma maison».

Bien que Mark et Brix se soient séparés (et que Brix ait quitté le groupe) en 1989, The Fall est resté prêt pour le succès du crossover alors que la décennie touchait à sa fin. Avec la révolution de la danse indie centrée sur Manchester qui a fait des stars des Stone Roses et des Happy Mondays, les maisons de disques ont tenu à rassembler les meilleurs groupes de la ville. The Fall a dûment signé un accord avec la branche Phonogram Fontana, dont la liste se vantait également de The House Of Love, Pere Ubu et James à la fin des années 80 et au début des années 90.

Le guitariste originaire de l’automne, Martin Bramah, remplaçant Brix, le groupe nouvellement reconfiguré enregistra ses débuts à Fontana, Extricate, le 20 mars 1990, avec des producteurs dont Craig Leon (Blondie, Ramones) et Adrian Sherwood aux commandes. Bénéficiant de cinq étoiles de Sounds et d’une critique de 10/10 de la NME, Extricate a présenté certaines des musiques les plus fascinantes du groupe à ce jour, y compris la rumeur “ Chicago Now ” et la chanson d’amour atypiquement tendre “ Bill Is Dead ”, qui a ensuite dépassé la BBC. Liste annuelle Festive 50 de Radio 1 DJ John Peel.

Un autre départ de la norme a été le single de l’album, “Telephone Thing”, une collaboration fascinante avec le duo pionnier de l’électronique Coldcut. Avec sa guitare wah-wah Shaft-esque, des échantillons et des rythmes funky, la chanson aurait pu être considérée superficiellement comme la tentative de The Fall de sauter dans le train du Madchester, bien que les paroles paranoïaques de Smith sur les écoutes téléphoniques aient raconté une histoire très différente.

Extricate a été soutenu par une longue tournée mondiale, au cours de laquelle The Fall a atterri dans des territoires tels que le Japon et certaines parties de l’Europe de l’Est pour la première fois. Pendant la tournée, cependant, Bramah et la claviériste Marcia Schofield ont quitté le groupe, et The Fall a ensuite enregistré une paire de singles puissants post-LP – “ High Tension ” et une reprise entraînante de “ White Lightning ” de The Big Bopper en tant que quatuor. , avec Smith accompagné de la «salle des machines» à long terme du groupe composée du guitariste Craig Scanlon, du bassiste Steve Hanley et du batteur Simon Wolstencroft.

Travail posté

Avec des contributions supplémentaires du violoniste ad hoc Kenny Brady, cette formation dépouillée a également enregistré le prochain album de The Fall, Shift-Work, publié par Fontana le 22 avril 1991. Poppy et accessible par les normes d’automne cantankerous, l’album a présenté fine, introspective des prix comme ‘Rose’ et ‘Edinburgh Man’ (ce dernier s’adressant à l’exil temporaire de Smith après Brix en Écosse), bien que ‘The War Against Intelligence’ et la tirade snotty anti-Madchester ‘Idiot Joy Showland’ aient montré que Smith n’avait certainement pas devenu doux.

L’accessibilité de Shift-Work a porté ses fruits pour The Fall. Stimulé par une série de critiques élogieuses (et le magazine Vox le surnommant “Album de l’année, jusqu’à présent”), il s’est hissé au 17e rang des charts britanniques et est devenu l’un des disques les plus réussis du groupe. Comparée à Extricate, la tournée promotionnelle était légère, consistant en une seule tournée européenne au printemps et au début de l’été 91. Quelques mois plus tard, cependant, le claviériste fraîchement recruté de The Fall, Dave Bush, a reçu un baptême du feu. Lors de son premier concert, un festival en plein air à Heaton Park à Manchester, le groupe a joué devant 17 000 personnes. Quelques semaines plus tard, il a de nouveau dû calmer ses nerfs alors que The Fall jouait le prestigieux festival de lecture du Royaume-Uni aux côtés de Carter USM, James et De La Soul.

Code: égoïste

Les capacités techniques de Bush ont rapidement influencé la direction suivie par The Fall dans le sillage de Shift-Work. Adepte des rythmes, des samples et de la programmation, il était un passionné de techno et son amour de l’électronique s’est infiltré dans les sessions du dernier album Fontana de The Fall, Code: Selfish. Enregistré au Ca Va Studio, une église convertie caverneuse à Glasgow, le disque a été dirigé par les producteurs Craig Leon et Simon Rogers: ce dernier un ancien membre de l’automne de 1985 à 1988 qui a ensuite travaillé avec Peter Murphy du Bauhaus et Ian Lightning Seeds ‘Ian Broudie.

Selon le livre Hip Priest de Simon Ford, Smith voulait que Code: Selfish sonne «plus dur, plus croquant» que Extricate ou Shift-Work, et dans une plus large mesure, il l’a réalisé sur des hymnes difficiles et étouffants tels que «Return», «Everything Hurtz »et« l’immortalité »hypnotique, pilotée par séquenceur. On peut dire que le morceau le plus remarquable du disque, l’urgente co-écriture Smith-Wolstencroft, «Free Range», a également été amélioré de manière mémorable par les textures électroniques de Bush, et il a même gratté le Top 40 britannique dans la perspective de la sortie de l’album.

Fidèle à sa forme critique, la presse britannique a de nouveau reçu chaleureusement Code: Selfish, le NME le proclamant «un triomphe de l’imagination». La base de fans en plein essor de l’automne a également pris le record à cœur, le portant au n ° 21 dans le Top 40 britannique au printemps 1992. Après la libération, Smith et les troupes se sont dirigés sur la route, avec de longues escapades à travers le Royaume-Uni et L’Europe présageant plusieurs grands festivals, y compris les débuts de The Fall à Glastonbury, où le groupe est apparu en bonne place avec The House Of Love et The Levellers.

Malgré les accrochages constants du groupe avec les charts britanniques, The Fall s’est séparé de Fontana à la fin de 1992, après la sortie d’un dernier single, «Ed’s Babe». Rétrospectivement, cependant, leurs années de label majeur ont produit trois albums ciblés et raffinés qui sont restés des pierres de touche critiques tout au long de leur longue et sinueuse carrière.

