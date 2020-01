Chaque allégation dans la plainte de l’ancienne directrice des Grammy Deborah Dugan à la Recording Academy

En mai 2018, après que Neil Portnow a déclaré que les femmes devaient “intensifier”, le chef de longue date des Grammys s’est retrouvé sans emploi. Il y a six mois, Deborah Dugan – l’ancienne PDG de (RED) – a été amenée à le remplacer. Ce mandat a duré jusqu’à la semaine dernière, date à laquelle elle a été évincée et mise en «congé administratif» dans des circonstances peu claires impliquant une allégation non divulguée de faute.

Aujourd’hui, Dugan a déposé une plainte pour discrimination auprès de la Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi. Dans la plainte, Dugan a allégué qu’elle avait été harcelée sexuellement par Joel Katz, conseiller juridique de la Recording Academy et ancien membre du conseil d’administration. Elle a également déclaré avoir été informée que l’ancien PDG des Grammys, Neil Portnow, faisait face à une allégation de viol de la part d’une femme artiste d’enregistrement.

La plainte (qui n’est pas un procès complet) déposée par Dugan détaille ce qu’elle appelle la sous-représentation «historique» des femmes et des groupes minoritaires au sein des Grammys Awards, notant que l’Académie a «régulièrement été critiquée pour ne pas avoir honoré les artistes noirs». », Et allègue des cas de discrimination raciale au sein de l’Académie. La plainte de Dugan déclare également que la nomination aux Grammy et les processus de vote sont «mûrs avec la corruption» et affirme qu’une autre raison pour laquelle elle a été expulsée de l’Académie était parce qu’elle prévoyait de réformer ce qu’elle considérait comme des paiements énormes aux «partenaires masculins de grande loi». les entreprises qui sont extrêmement en conflit en ce qui concerne leur travail pour l’Académie. “

La Recording Academy a répondu au dossier de Dugan dans une déclaration ce soir, affirmant qu’elle «n’a jamais soulevé ces graves allégations» qu’après avoir été accusée d’intimidation par une employée. Ils ont également affirmé que Dugan avait «demandé» 22 millions de dollars pour quitter son poste. «Notre loyauté sera toujours envers les 21 000 membres de l’industrie du disque», ont-ils écrit. «Nous regrettons que Music’s Biggest Night leur soit volé par les actions de Mme Dugan et nous travaillons pour résoudre le problème le plus rapidement possible.» Les avocats de Dugan ont répondu, qualifiant les affirmations de la Recording Academy de «non crédibles». Pitchfork a tendu la main à Portnow, qui n’a pas encore commenté.

Voici un aperçu de tout ce qui est contenu dans la plainte de Dugan.

Harcèlement sexuel et viol présumés

Le 17 janvier de cette année, Dugan a été mise en congé administratif par l’Académie au milieu d’une enquête sur les allégations de mauvais traitements infligés à son encontre par un ancien assistant de Portnow, comme l’a rapporté le New York Times. Dans la plainte déposée auprès de l’EEOC aujourd’hui, Dugan déclare qu’elle pense que la raison pour laquelle elle a été placée en congé administratif est due à un e-mail qu’elle a envoyé au département des ressources humaines le 22 décembre.

Dans le courriel du 22 décembre – dont le texte figure dans la plainte d’aujourd’hui – Dugan a décrit une allégation de harcèlement sexuel par Joel Katz, avocat au cabinet d’avocats Greenberg Trauig. Katz est actuellement avocate générale de l’Académie; il est également ancien membre et président du conseil d’administration de l’Académie. L’e-mail allègue qu’en mai 2019, avant que Dugan ne commence à travailler à l’Académie, elle a été invitée à un dîner privé avec Katz.

Le courriel indique que pendant le repas, Katz a montré un comportement “déconcertant et tout à fait inapproprié” envers Dugan, l’appelant “bébé”, discutant de son apparence et lui disant qu’elle était “très jolie”. Katz aurait suggéré que les deux “dépensent temps ensemble », et a déclaré que« voyager dans mes nombreuses maisons pourrait être quelque chose de agréable à partager. »Il aurait tenté d’embrasser Dugan à la fin du dîner malgré son désintérêt déclaré et répété. Selon Dugan, ces actions inappropriées «se sont poursuivies sans relâche» après leur première réunion.

Ailleurs dans la plainte, Dugan a allégué que lors d’une réunion du conseil d’administration en mai 2019 – avant de commencer officiellement ses fonctions de présidente – elle avait été informée pour la première fois qu’un artiste d’enregistrement étranger (et membre de l’Académie) avait accusé Portnow de viol sa suite à une performance qu’elle a donnée au Carnegie Hall. Bien que ces informations auraient été présentées à Dugan comme si le jury venait d’en prendre connaissance, la plainte prétend qu’ils étaient au courant de l’allégation lors de l’embauche de Dugan et qu’elle n’a pas été intentionnellement informée.

Le conseil d’administration n’aurait pas été mis au courant de cette allégation malgré un vote prévu le lendemain qui déterminerait s’il fallait accorder à Portnow une prime pour son travail passé à l’Académie. Dugan dit qu’elle a insisté sur le fait qu’un vote sur la prime ne devrait pas avoir lieu jusqu’à ce que le conseil d’administration complet soit informé de l’allégation. Avant d’informer Dugan de l’accusation portée contre Portnow, le conseil d’administration avait précédemment demandé à Dugan d’engager Portnow en tant que consultant pour 750 000 $. Dugan dit qu’elle a refusé.

Discrimination raciale et sexiste

En mars 2018, l’Académie a créé un groupe de travail pour examiner les questions de diversité et d’inclusion, en particulier les «biais conscients et inconscients» dans l’industrie de la musique. Le groupe de travail était dirigé par Tina Tchen, ancienne chef de cabinet de Michelle Obama et actuelle présidente de Time’s Up. Le groupe de travail a reçu des données qui soulignaient le manque de diversité de l’Académie parmi ses membres votants; une conclusion majeure a conclu que la composition des 12 000 membres votants qui participent aux nominations aux Grammy Awards et aux décisions de récompenses est majoritairement blanche et masculine.

La plainte contient un aperçu de l’histoire des Grammy du «leadership dominé par les hommes» et de la sous-représentation des femmes et des groupes minoritaires, tant parmi les lauréats que parmi les membres de l’Académie. Il met en évidence le fait qu’avant l’embauche de Dugan, «seules deux femmes de l’Académie avaient atteint le titre de vice-présidente principale; l’une a finalement pris sa retraite après avoir reçu aucune autre promotion et l’autre est partie après que ses demandes de promotion ont été ignorées à plusieurs reprises. »

Dugan déclare dans la plainte que la discrimination à laquelle elle a été confrontée à l’Académie a commencé dès son embauche, comme en témoigne le fait qu’on lui a «offert une compensation nettement inférieure à celle de son prédécesseur masculin, Portnow,». Elle affirme également que lorsque Dugan a demandé à être rémunérée proportionnellement à l’indemnisation de Portnow, “sa demande a été rejetée et on lui a dit qu’elle devrait être heureuse de gagner plus qu’elle ne l’avait fait dans son ancien poste.”

La plainte décrit les histoires de plusieurs autres femmes. Megan Clarke, qui était l’ancienne dirigeante principale de l’information de l’Académie, a déclaré aux RH qu’elle avait été harcelée par un homme membre du conseil d’administration. Une heure après que Clarke ait donné suite à sa plainte, elle a été informée qu’elle serait licenciée si elle ne démissionnait pas de son rôle. Clarke aurait averti Dugan, “Si vous ouvrez la bouche, vous êtes parti.”

En 2019, Dana Tomarken, ancienne vice-présidente de MusiCares, un organisme à but non lucratif dirigé par l’Académie, a allégué dans un procès qu’elle avait été licenciée en avril 2018 parce qu’elle avait “ dénoncé les irrégularités financières et en fonction de son sexe ”. et l’âge. »Tomarken était avec MusiCares depuis 25 ans. Avant de porter plainte, elle a écrit au conseil d’administration de l’Académie et a accusé Portnow de retirer des fonds à MusiCares pour couvrir les coûts des Grammys 2018. Tomarken a également allégué qu’elle avait été accusée à tort d’utiliser un certificat d’hôtel non vendu de 2 500 $ provenant d’une vente aux enchères MusiCares pour se rendre au Portugal. (En novembre 2019, Tomarken a réglé son procès contre la Recording Academy pour un montant non divulgué.)

Des cas de discrimination raciale perpétrés par l’Académie sont également décrits dans la plainte. Un exemple proposé est celui d’un travailleur temporaire gay et noir qui a souffert d’une dépression psychologique induite par la discrimination après que ses collègues aient accroché une “image dégradante le représentant comme une caricature avec d’énormes lèvres exagérées”. Selon la plainte, la photo a été suspendue pour mois et a même été amené au Staples Center lorsque les employés de l’Académie se sont installés pour les Grammys. Bien que la personne qui a accroché la photo ait finalement été licenciée, les employés qui ont permis cette conduite et n’ont pas signalé cela n’ont apparemment pas été sanctionnés.

Un processus de nomination corrompu

En plus de ses critiques d’un manque présumé de diversité parmi les membres des électeurs des Grammy, la plainte de Dugan allègue également que le processus de vote sur les candidats aux Grammy est corrompu par des conflits d’intérêts et utilisé par le conseil d’administration de l’Académie «comme une opportunité de pousser les artistes avec lesquels ils ont des relations. »Selon la plainte, les candidatures à chaque catégorie de prix sont d’abord votées par les 12 000 membres votants de l’Académie, et les 20 meilleures sélections de chaque catégorie sont ensuite examinées par les comités de nomination.

Cependant, selon la plainte, le conseil d’administration est autorisé à sélectionner des artistes pour la nomination qui ne sont pas représentés parmi les 20 premiers gagnants. “Naturellement, les membres du conseil d’administration et des comités secrets ont choisi des artistes avec lesquels ils entretiennent des relations personnelles ou professionnelles”, indique la plainte. Il allègue également que le conseil d’administration abuse du processus pour garantir que les chansons que le producteur de Grammys Ken Erlich veut jouer lors de l’événement soient nominées pour les prix, et que le conseil autorise les artistes qui sont en considération pour une nomination particulière à siéger au comité de nomination pour ce prix.

La plainte allègue spécifiquement que le comité de nomination pour le meilleur album de Jazz Vocal comprenait un artiste plus tard nominé pour le prix, qu’un total de 30 artistes non sélectionnés par les membres votants ont été ajoutés à d’éventuelles listes de nomination, et qu’un artiste qui «avait initialement classé 18 sur 20 dans la catégorie «Chanson de l’année» de 2019 »a finalement été nominé la même année. Dugan déclare que ce même artiste a été autorisé à siéger au comité de nomination de la chanson de l’année et que cet artiste est représenté par un membre du conseil d’administration.

Conflits d’intérêts juridiques

Selon la plainte, l’Académie paie régulièrement des frais juridiques importants aux avocats qui sont «extrêmement en conflit avec leur travail pour l’Académie». La plainte détaille 250 000 $ d’honoraires annuels et plusieurs autres paiements à Katz, et un acompte annuel équivalent à Chuck. Ortner, tous deux membres actuels du conseil d’administration du Grammy Museum. Katz et Ortner représentent également des membres individuels du conseil d’administration, des artistes d’enregistrement et «d’autres entités et individus de l’industrie musicale ayant des intérêts personnels dans la prise de décision à l’Académie», selon la plainte, les laissant dans «des positions uniques et conflictuelles pour obtenir une faveur injustifiée du conseil »et d’influencer injustement les nominations.

«La petite situation»

Selon Dugan, la femme qui l’a accusée d’inconduite est Claudine Little, l’ancienne assistante de direction de Portnow. (Le New York Times a rapporté que l’allégation venait de Little peu après l’éviction de Dugan.) Comme le dit Dugan dans la plainte, elle a tenté de continuer à travailler avec Little en tant qu’adjointe exécutive avant qu’il ne devienne évident qu’elle «n’était pas à la hauteur de la tâche . »Les tentatives pour lui trouver un autre emploi au sein de l’organisation étaient apparemment infructueuses jusqu’à ce que Little prenne un congé de la Recording Academy fin octobre 2019, qui devait revenir le 25 novembre.

Dans la plainte, Dugan déclare qu’une fois qu’il est «devenu clair» que Little avait choisi de ne pas revenir en novembre, elle aurait été confrontée par le comité exécutif du conseil d’administration à propos de ce qu’ils appelaient «la petite situation». Harvey Mason —Le président du conseil d’administration et chef de la direction par intérim qui a remplacé Dugan — lui a envoyé un courriel le 9 décembre lui interdisant d’embaucher ou de licencier du personnel sans l’approbation du conseil, d’attribuer de nouveaux projets ou de sélectionner de nouveaux avocats externes pour l’Académie. Selon l’e-mail du 22 décembre de Dugan au chef du département des ressources humaines de l’Académie, le comité exécutif du conseil d’administration a exercé des pressions extérieures sur Little pour faire valoir des “prétentions juridiques sans fondement” contre Dugan, dans le but d’avoir une excuse pour la chasser de son poste.

Little a retenu les services de l’avocate Kerry Garvis Wright – un avocat qui travaille dans le même cabinet d’avocats que Charlie Walk et l’avocat Harvey Weinstein Patty Glaser – pour la représenter dans le cadre d’un procès prévu contre Dugan. Wright n’a pas commenté.

Pour conclure son e-mail de décembre à l’Académie HR, Dugan a qualifié l’organisation de «club de garçons» et a déclaré qu’elle avait été avertie à l’avance de la corruption de l’organisation par une autre femme, mais avait choisi de ne pas voir les choses de cette façon. “À l’époque,” dit-elle, “je ne voulais pas y croire, mais maintenant, après cinq mois d’exposition au comportement et aux circonstances décrites ici, j’ai fini par soupçonner qu’elle avait raison.”

.