Charles Lloyd et Keb Mo parmi les nominés pour les Jazz FM Awards 2020

Saxophoniste américain légendaire Charles Lloyd, le chanteur emblématique de soul et membre fondateur de Earth Wind & Fire Philip Bailey, la puissante chanteuse de jazz Jazzmeia Horn, la superstar du genre Anderson .Paak et auteur-compositeur-interprète de blues Keb ’Mo’ figurent parmi les nominés pour les Jazz FM Awards 2020.

Jacob Collier, quadruple lauréat d’un Grammy Award, Celeste, lauréat du Brit Award Rising Star, ainsi que Moses Boyd, Joe Armon-Jones, Yazz Ahmed, Binker Golding, Xhosa Cole et Ashley Henry figurent parmi les artistes britanniques nominés. diversité musicale exceptionnelle et talent jaillissant de la scène britannique en ce moment.

Encore une fois, les lauréats du PPL Lifetime Achievement Award, du Gold Award et de l’Impact Award seront annoncés avant la cérémonie, qui est fixée au 27 mai. Des grands noms de la musique tels que George Benson, Dame Cleo Laine, Quincy Jones, Gregory Porter, Don Was & Blue Note Records et le regretté Hugh Masekela ont reçu ces prix spéciaux les années précédentes.

Une nouvelle catégorie, ‘Venue of The Year’, sera lancée aux Jazz FM Awards 2020 avec Church of Sound, Love Supreme Festival et Manchester’s Band On The Wall parmi ceux en lice, qui, en plus de l’Album de l’année et du PRS For Music UK Le Jazz Act Of The Year sera décidé par vote du public.

Andrea C. Martin, PDG de PRS for Music, a déclaré: «Je suis ravi que nous soutenions une fois de plus les Jazz FM Awards, célébrant les étoiles les plus brillantes de la communauté du jazz, de la soul et du blues. Le prix UK Jazz Act of the Year est toujours vivement contesté et nous avons hâte de voir qui le public votera en tant que gagnant. Félicitations à tous les nominés pour tous les prix, votre créativité, votre innovation et votre vision continuent de nous inspirer. »

Le vote public est désormais ouvert via le site officiel et se terminera le mercredi 15 avril à 23 h 59.

Les 2020 Jazz FM Awards sont rendus possibles grâce au soutien de PRS for Music, PPL, Mishcon de Reya, Hampstead Jazz Club, Saint Lucia Wellness Festival, Cambridge Audio, Arqiva, Oanda, British Airways, Shoreditch Town Hall, Yamaha UK, Blue Orchid Hotels et Saville Row Gin.

Liste complète des nominations 2020:

Acte révolutionnaire de l’année:

Commandité par Cambridge Audio

Rosie Turton

Xhosa Cole

Yelfris Valdés

LE PRIX NUMÉRIQUE Commandité par Oanda:

Chiminyo

Jacob Collier

Jazz re: frais

LE PRIX DE L’INNOVATION: Parrainé par Mishcon de Reya:

Jazz re: frais

Moses Boyd

Sarathy Korwar

INSTRUMENTALISTE DE L’ANNÉE: Parrainé par Hampstead Jazz Club:

Binker Golding

Mark Kavuma

Shirley Tetteh

LOI INTERNATIONALE DU JAZZ DE L’ANNÉE: parrainé par le Festival de bien-être de Sainte-Lucie

Branford Marsalis

Charles Lloyd

Kris Davis

SOUL ACT OF THE YEAR: parrainé par British Airways:

Anderson .Paak

Celeste

Philip Bailey

BLUES ACT OF THE YEARL Sponsorisé par Blue Orchid Hotels:

Keb ’Mo’

Gary Clark Jr.

Jon Cleary

VOCALISTE DE L’ANNÉE:

Alice Zawadzki

Georgia Cécile

Judi Jackson

PRS For Music UK JAZZ ACT DE L’ANNÉE:

Joe Armon-Jones

Ensemble SEED

Yazz Ahmed

ALBUM DE L’ANNÉE: Parrainé par Arqiva:

Ashley Henry – Beau chasseur de vinyle

Binker Golding – Abstractions de la réalité passée et plumes incroyables

Branford Marsalis Quartet – Le secret entre l’ombre et l’âme

Jazzmeia Horn – Amour et libération

Ensemble SEED – Drift Glass

Yazz Ahmed – Polyhymnie

LIEU DE L’ANNÉE:

Bande sur le mur, Manchester

Church of Sound

Love Supreme Festival

Jazz Club de Ronnie Scott

Le verdict, Brighton

Vortex, Dalston.

