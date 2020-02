Charli XCX et Rico Nasty rejoignent 100 gecs sur une nouvelle «sonnerie (remix)»: écouter

100 gecs ont partagé une nouvelle version de leur «sonnerie» de chanson qui présente Charli XCX, Rico Nasty et Kero Kero Bonito. Écoutez «sonnerie (remix)» ci-dessous. Faites défiler vers le bas pour regarder la nouvelle interview de 100 gecs avec Zane Lowe sur Beats 1 d’Apple Music.

Laura Les et Dylan Brady sont à 100 gecs et ils ont sorti leur premier album 1000 gecs l’année dernière. La nouvelle version de “ringtone” devrait apparaître sur le nouvel album de remix du duo, désormais intitulé 1000 gecs & The Tree of Clues. Le nouveau record comprend également le remix de A. G. Cook de «machine à sous» et le remix de Injury Reserve de «745 sticky».

Découvrez les meilleurs albums expérimentaux de Pitchfork en 2019.

.