Charli XCX fera une émission en ligne avec Rita Ora, Diplo et plus pendant la contingence des coronavirus

En ces temps compliqués, beaucoup de musiciens font leur part, faisant tout leur possible pour que leurs fans se sentent bien au milieu de la quarantaine des coronavirus. Nous avons déjà vu des musiciens comme Chris Martin ou Ben Gibbard de Death Cab For Cutie en streaming certaines de ses chansons et reprises les plus célèbres, mais il y a ceux qui versent plus de noix de coco et parmi eux se trouve Charli XCX.

Il s’avère que la chanteuse de “Boys” compte tenu du fait que la situation dans le monde ne s’améliore pas, ce qui l’a même amenée à reporter sa tournée mondiale, a décidé de se mettre au travail même en ligne. De quelle manière? Eh bien mettre en place un programme à partir de ce 18 mars qui sera diffusé via son compte Instagram afin de faire passer un bon moment à son public au milieu de la pandémie de COVID-19.

Comme nous savons, Charli a de très bons amis dans l’industrie de la musique, c’est pourquoi il les a invités pour entamer une conversation, partager des connaissances ou simplement divertir des fans du monde entier actuellement isolés. Et la vérité est qu’il s’est montré avec la sélection des invités car il y a tout et quelque chose pour tout le monde.

Tout commencera par une conversation emo avec Christine And The Queens, ongle Séance de formation personnelle en direct avec Diplo le 19 mars, par 20 organisera une soirée entre filles avec Rita Ora, Samedi 21 jouera ce que vous préférez avec Kim Petras et pour finir donnera un cours d’art thérapeutique avec Clairo.

À propos de tout cela, Charli a déclaré à NME que l’intention est que la plupart d’entre eux aient la possibilité d’interagir, de se joindre à la conversation ou de participer à la maison, cherchant toujours à connecter le monde en ligne et le monde réel à travers ce nouveau format propager la positivité à travers sa propre plateforme.

Comme vous vous en souviendrez, Charli XCX viendrait à Mexico pour donner un spectacle très attendu à la Plaza Condesa ce 24 marsCependant, en raison des mesures prises dans le monde entier en raison du coronavirus, le concert a dû être reporté. Mais ne t’inquiète pas car La nouvelle date pour voir le chanteur dans la capitale chilienne sera le 21 octobre de cette année, bien sûr les billets qu’ils ont déjà achetés continueront d’être valables pour la nouvelle présentation.