Charli XCX présentera un DJ Set en direct

Ce soir, le 25 mars, Charli XCX présente un DJ set en direct. Il aura lieu lors du Club Q, une soirée en ligne avec des performances de drag, des DJ et plus encore pour les personnes LGBTQI + mises en quarantaine à la suite de COVID-19. Le mot de passe de la fête, limité à 1000 participants à la fois et qui a lieu tous les soirs via l’application de conférence Web Zoom, sera publié sur Instagram à 21h00. EST. Selon un communiqué de presse, Charli interprètera un ensemble de 30 minutes de “favoris personnels et raretés de son propre catalogue”.

Depuis son auto-isolement, Charli a organisé plusieurs hangouts virtuels avec des fans sur son Instagram Live, mettant en vedette des apparitions de Christine et des Queens Héloïse Létissier, Diplo, Kim Petras, etc.

