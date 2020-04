Charli XCX profitera de la quarantaine pour composer un album à domicile

Sans aucun doute, Charli XCX est l’un des artistes les plus actifs sur les réseaux sociaux après le déclenchement de la pandémie de coronavirus.. La chanteuse pop a non seulement streamé pour parler à ses fans du monde entier, mais elle a pensé à inviter beaucoup d’artistes comme Rita Ora, Clairo, Christine et The Queens et Diplo Pour vous apporter des programmes assez amusants allant de simples conférences emo à des routines d’exercices, il y a tout et pour tout le monde.

Cependant, maintenant, cela nous a laissé un œil carré, car il se trouve que malgré tout et profiter d’être à la maison en attendant que l’éventualité se lève au Royaume-Uni a décidé de mettre sa créativité au travail et prépare un tout nouvel album, un an seulement après la sortie de son dernier disque, Charli.

Grâce à une vidéo publiée sur son compte Twitter, Charli XCX a dit qu’il commencerait à composer depuis chez lui et qu’il créerait des chansons ou des démos ainsi que des vidéos et de l’art avec tout ce qu’il avait sous la main, fidèle à la philosophie du Do It Yourself. Il a également mentionné qu’il impliquerait tous ses fans dans le processus, se montrant en studio et leur donnant une chance de donner leur avis ou même de proposer des idées pour ces nouvelles chansons, Le nom de cet album sera provisoirement intitulé How I’m Felling Now et pourrait provisoirement sortir le 15 mai.

Comme si cela ne suffisait pas, il a également annoncé qu’il collaborerait avec des artistes célèbres et émergents en ligne avec un compte de messagerie.C’est donc votre occasion en or de proposer des rythmes ou des idées à Charli et dans l’un d’entre eux, lancez-vous dans la célébrité. Pour l’instant La chanteuse britannique a partagé un fragment de “Forever”, la première chanson sur laquelle elle travaille et plus tard, elle partagera une version plus complète avec des paroles qu’elle a écrites au cours des dernières heures.

Il y a l’instrument de la première chanson sur laquelle je travaille pour l’album. ça s’appelle pour toujours. je partagerai une version avec mes idées vocales / topline sur mon insta live dans 3 heures 💓 pic.twitter.com/32f8zjNI43

– Charli (@charli_xcx) 7 avril 2020

Comme vous vous en souviendrez Charli XCX avait une date prévue dans notre pays pour promouvoir son dernier album studio, cependant, et en raison de la contingence mondiale des coronavirus, elle a été forcée de le reporter. Maintenant le showazo aura lieu le 21 octobre sur la Plaza Condesa à CDMX. Il ne fait aucun doute que le chanteur fait un usage créatif de tout ce temps à la maison.