Charli XCX revient au CDMX pour donner un spectacle à la Plaza Condesa!

L’agenda des concerts pour ce début d’année se refroidit. À ce jour, nous avons déjà programmé plusieurs spectacles qui, avec l’exercice d’imagination, sont déjà enchinando la peau. En tant que nouveau cadeau, et pour ajouter un acte spectaculaire à l’ordre du jour, Charlotte Aitchison, également connue sous le nom de Charli XCX, se dirige déjà une fois de plus vers notre pays.

Dans le cadre de la tournée de promotion de Charli, son troisième disque, tous les fans de sa danse pop sont invités ce 24 mars à danser sur El Plaza Condesa, un endroit qu’il visite à nouveau après six ans. Les billets seront en vente aux guichets Ticketmaster et El Plaza à partir du lundi 20 janvier à 12 h 00.

Charli XCX, est devenu l’un des meilleurs créateurs de sa génération, est lauréat de plusieurs prix et le visage derrière les succès mondiaux n ° 1: “Fancy” et “I Love It” et dans le Top 10 britannique “Boom Clap”.

L’année 2019 a été l’un des nombreux succès de Charli XCX. Il a tenu sa promesse de sortir de nouvelles musiques en présentant son troisième album studio très attendu, Charli, qui comprend des collaborations avec des artistes spectaculaires tels que: Lizzo, Christine and the Queens, Haim, Troye Sivan, Brooke Candy, CupcakKe, Big Freedia, Sky Ferreira, Clairo et Yaeji. Tout comme un exemple de son talent, Charli a remporté deux Billboard Awards, un YouTube Music Award, deux prix SESAC en tant que «Compositeur de l’année» et Grammys, BRIT Awards et MTV EMAs nominations.

Il a également passé du temps en studio avec Camila Cabello, l’aidant à écrire le succès “Miss”. Comme avec Blondie, Selena Gomez (“Same Old Love”), Gwen Stefani, David Guetta, Khalid et Diplo pour n’en nommer que quelques-uns. Vous ne pouvez certainement pas manquer son émission.

Ici, nous vous laissons les prix au cas où vous voudriez égayer:

PISTE: 700 $

PALCO: 820 $

BALCON: 920 $