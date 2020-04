Charli XCX sort une nouvelle chanson de quarantaine intitulée “Forever”

Être mis en quarantaine ne signifie pas la paresse. Du moins pas pour Charli XCX. En plus d’avoir des flux en direct réguliers sur son Instagram, la Britannique a passé son temps en quarantaine à travailler sur un nouvel album. Le nommé Comment je me sens maintenant, nous montre aujourd’hui son premier aperçu, “Forever”.

Dans ce nouveau rôle, la pop star raconte ses luttes avec les problèmes d’intimité, surtout en cette période de distanciation sociale. “Je suis si loin / Parfois je suis distant / Tu pourrais m’aider / Intimité / J’avoue que j’ai peur”, chante Charli XCX. Selon un communiqué, la chanson a été écrite cette semaine en seulement deux jours avec l’aide des co-producteurs co-exécutifs A. G. Cook et BJ Burton.

Comment je me sens maintenant arrive assez rapidement après sa sortie de Chali en 2019. Mais c’est exactement ce qu’il nous a promis lorsque la quarantaine a commencé. Grâce à une vidéo publiée sur son compte Twitter, Charli XCX a déclaré qu’il commencerait à composer à partir de chez lui et créerait des chansons ou des démos ainsi que des vidéos et de l’art avec tout ce qu’il avait sous la main. Après nous avoir montré quelques progrès, vient aujourd’hui la version finale de “Forever”.

Dans l’annonce de l’album, Charli XCX a également déclaré qu’elle aurait besoin de l’aide de ses fans pour prendre des décisions ou trouver des idées. Comme pour tout l’album, l’artiste de 27 ans a appelé ses fans à évaluer divers aspects créatifs de “Forever”, comme la photo qui servirait de base aux différentes œuvres d’art du single. Comment je me sens maintenant La date de sortie est pour cette prochaine 15 mai, mais étant un album “fait maison”, tout peut arriver. Pour l’instant, profitez de la nouvelle chanson de Charla et laissez-vous surprendre par sa créativité: