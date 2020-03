Charlie Benante d’Anthrax claque Trump pour avoir affirmé qu’il ne savait pas qu’il avait congédié l’équipe américaine de réponse à une pandémie en 2018

ANTHRAX le batteur Charlie Benante a claqué Le président Donald Trump pour sa réponse à une question sur sa décision de licencier les hauts responsables de la santé qui étaient responsables de la réponse aux pandémies.

Pendant AtoutVendredi, on lui a demandé s’il était responsable des échecs des tests de dépistage du coronavirus. Il a répondu: “Je ne prends aucune responsabilité”. PBS journaliste Yamiche Alcindor a ensuite évoqué le fait que le président a licencié toute l’équipe d’intervention en cas de pandémie il y a deux ans et ne les a pas remplacés (comme l’a confirmé Snopes).

“Vous avez dit que vous n’assumiez aucune responsabilité, mais vous avez dissous le Bureau de lutte contre la pandémie de la Maison Blanche, et les fonctionnaires qui travaillaient dans ce bureau ont quitté l’administration brusquement, alors quelle responsabilité assumez-vous à cet égard?” Alcindor demanda le président. “Et les fonctionnaires qui travaillaient dans ce bureau ont dit que la Maison Blanche avait perdu un temps précieux parce que ce bureau avait été dissous.”

En réponse, Atout l’a appelé «une vilaine question» et a dit qu’il ne le savait pas et a plutôt affirmé: «Nous faisons un excellent travail.

“Eh bien, je pense juste que c’est une vilaine question,” Atout m’a dit. “Parce que ce que nous avons fait, et Tony [[Fauci, premier chercheur en maladies infectieuses du pays]a dit à plusieurs reprises que nous avons sauvé des milliers de vies à cause des fermetures rapides. Et quand tu me dis, je ne l’ai pas fait; nous avons un groupe de personnes. “

“C’est votre administration,” Alcindor a répondu.

“Je pourrais peut-être demander Tony à ce sujet, parce que je ne sais rien à ce sujet, ” Atout a continué.

Peu de temps après la conférence de presse, Benante a tweeté une vidéo de l’échange et a fait le commentaire suivant: “Ummmmmm, pas une bonne réponse. Est-ce que quelqu’un d’autre commence à se demander ce qui se passe vraiment? Ne savaient-ils pas ce virus en décembre? Pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour commencer même à devenir actif? Où sont les tests ?? #biowarfare “

ce n’est pas la première fois Benante s’est prononcé contre la Atout administration. En janvier, le batteur a laissé entendre que Atout autorisé le meurtre de Qasem Soleimani, le commandant de la Force Quds du Corps des Gardiens de la Révolution Islamique d’Iran, pour distraire le public de son procès de destitution.

De retour en novembre 2018, Benante dit à l’Irlande Surmultipliée qu’il ne partageait plus ses opinions politiques en ligne parce qu’il ne voulait pas être critiqué par ses fans. “J’ai cessé de publier des informations sur mes propres croyances et mon point de vue politique à cause des critiques que je vais prendre pour cela, et je ne pense pas que ce soit juste”, a-t-il déclaré. “Je suis un Américain, je paie mes impôts et toutes ces choses m’affectent autant que la personne suivante.”



