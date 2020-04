Charlie Benante d’Anthrax réagit à la blague des “ modèles ” de Donald Trump lors du briefing sur le coronavirus

ANTHRAX le batteur Charlie Benante a pesé sur Le président Donald Trumpblague à propos d’être “impliqué dans” des modèles lors d’un briefing sur les coronavirus à la Maison Blanche vendredi. AtoutLa plaisanterie est venue alors que le président commentait le nombre de personnes qui mourraient de COVID-19.

“Les mannequins montrent que des centaines de milliers de personnes vont mourir et vous savez ce que je veux faire? Je veux me placer sous le modèle”, Atout m’a dit. “Les professionnels ont fait les modèles et je n’ai jamais été impliqué dans un modèle. Au moins ce genre de modèle.”

Vice-président Mike Pence, qui est un chrétien évangélique, se tenait derrière le président mais n’a pas ri Atoutle commentaire de.

Plus tôt dans la journée (samedi 4 avril), Benante a partagé un tweet du réalisateur Judd Apatow sur Atout‘s remarques, et il sonna: “Je dois aimer comment Pence se tient juste là et se demande à quel point sa femme va réagir à cette ligne de “modèles” “

Première dame Melania Trump aurait été un modèle avant de rencontrer Atout en 1998. Ils se sont mariés en 2005.

En mars 2017, le Washington Post a noté que Pence ne mange jamais seul avec une femme autre que sa femme, Karen, et qu’il n’assistera pas à des événements mettant en vedette de l’alcool sans elle à ses côtés.



Je dois aimer la façon dont Pence se tient là et se demande à quel point sa femme va réagir à cette ligne de «modèles» https://t.co/zpQiCNx5KV

– Charlie Benante (@skisum) 4 avril 2020

Jeter une blague «Je me connecte avec des modèles» au milieu d’une conférence de presse impliquant des centaines de milliers de personnes qui meurent et blâmer les personnes qui collectent des données est un autre type de leadership. pic.twitter.com/8htZN7OxNE

– Sage Rosenfels (@ SageRosenfels18) 4 avril 2020



Mots clés:

anthrax

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).