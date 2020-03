Charlie Benante fait l’éloge du tambour de Lars Ulrich: «J’aime la façon dont il penserait dans une chanson»

ANTHRAXc’est Charlie Benante a loué Lars Ulrichmusicalité, en disant qu’il “aime” la façon dont le METALLICA batteur “penserait dans une chanson.”

Benante a fait son commentaire dans le cadre d’un article du magazine Revolver sur ses cinq batteurs préférés.

En plus de la vérification du nom Neil Peart (SE RUER), Alex Van Halen (VAN HALEN), Jerry Gaskill (KING’S X) et Ringo Starr (LES BEATLES), Benante a déclaré: “Certains de ces” Big Four “batteurs ont également une place ici, parce que nous étions tous réunis dans tout ce mouvement, tout ce mouvement de thrash – moi, Lars et Dave [[Lombardo, SLAYER]. Et je pense que les trois batteurs avaient toujours quelque chose de différent. J’aime la manière Lars penserait dans une chanson et j’aime la façon DaveL’agressivité de la chanson a propulsé la chanson. Je devrais donc dire ces deux-là. “

Dans une interview de 2017 avec Songfacts, Benante on nous a demandé quelle chanson des autres “Big Four” avait le “tambour le plus malade”. Il a répondu: “J’aime cette seule chose qui Lars fait dans le[[METALLICA]chanson ‘Batterie’, où il se trouve après la section lead, et il a juste ce truc de contrebasse. J’ai toujours aimé cette partie. Et il y a une chanson sur SLAYERc’est ‘L’enfer attends’ record, «Louange de la mort» – il y a un remplissage vers la fin de la chanson qui est assez malade. “

En 2016, Ulrich, qui a reçu beaucoup de critiques au fil des ans de la part de personnes qui l’ont accusé d’être un pauvre batteur, “Talk Is Jericho” podcast qu’il a traversé une période au milieu des années 1980 “qui a probablement abouti à la ‘Justice’ album où je me sentais obligé d’essayer de montrer mes capacités. “

Selon Lars, une partie de la raison pour laquelle il se sentait incertain de ses capacités était la concurrence accrue de certains de ses pairs.

“Ecoute, quand tu as Dave Lombardo et Charlie Benante respirer dans le dos, c’était, comme, “D’accord, je dois …” J’ai essayé de l’intensifier un peu et j’ai essayé de faire mon propre truc et de faire toute cette merde folle “, a-t-il dit.” J’essayais vraiment difficile de pousser les tambours au premier plan. Et puis, après environ un an ou deux, je me suis dit: «D’accord. Sérieusement? Faites votre truc. Se détendre. Soutenez les riffs. Faites ce qu’il y a de mieux pour la chanson. Donc depuis environ la fin des années 80 – je suppose que ça fait 25 ans maintenant – la seule chose qui m’intéresse vraiment est de faire la meilleure chose pour la chanson. “

