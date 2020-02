Charlotte Wessels de Delain souhaite que les intervieweurs lui posent moins de questions sur son sexe et plus sur sa musique

Rhino Radio a interviewé une chanteuse Charlotte Wessels des métallers symphoniques néerlandais DELAIN avant le spectacle du groupe le 6 février au O2 Institute de Birmingham, Angleterre, Royaume-Uni. Vous pouvez regarder l’intégralité du chat ci-dessous. Quelques extraits suivent (transcrits par BLABBERMOUTH.NET).

Sur DELAIN passer des thèmes lunaires à l’état du monde sur leur dernier album studio, “Apocalypse & Chill”:

Charlotte: “C’est fini entre la lune et moi. [Laughs] Non, nous avions l’album et les deux EP et c’était une sorte de triptyque, mais cette trilogie est terminée. Trois albums sur le thème de la lune suffisent. Pourtant, je pensais que si j’en avais fini, alors je suis sûr que le public en avait fini, mais encore, beaucoup de gens étaient vraiment fascinés, choqués, même, par le nouveau titre et la nouvelle œuvre d’art et le thème que nous sautons maintenant avec «Apocalypse & Chill». Je considère que c’est une bonne chose. Je l’ai regardé avec impatience parce que je sais que nous suivons une voie différente parce que les gens attendent les lunes et les corbeaux et les roses et les images gothiques et romantiques. Bien sûr, «Apocalypse & Chill» n’a rien de tout cela. Je suis excité par la direction. Je suis enthousiasmé par les sujets que nous couvrons. “

S’il y a une doublure argentée au “Apocalypse & Chill” titre d’album ou il sert d’avertissement aux gens:

Charlotte: “Pas du tout. Moi-même, je suis très optimiste quant aux choses que nous pouvons faire. Je pense que le titre «Apocalypse & Chill» n’est qu’une réflexion sur la façon dont le monde se présente aujourd’hui. Il n’y a pas de jugement dans le titre, mais il y a un si grand contraste entre ce que vous voyez lorsque vous ouvrez un journal, vous voyez le monde littéralement en feu, puis ce que vous voyez lorsque vous ouvrez vos médias sociaux et vous voyez tout le monde vies parfaites. Ces deux types de [things] ne semblent pas correspondre. Alors, bien sûr, le sujet suivant est comment nous sentons-nous à ce sujet et devons-nous faire quelque chose à ce sujet? Mais c’est une question que je suis très heureuse de soulever à travers la musique, mais je ne voudrai jamais donner de réponses en tant que groupe à travers la musique parce que je ne veux pas sous-estimer nos auditeurs en leur disant ce que je pense être juste et moi aussi Je ne veux pas prétendre que je suis celui qui a les réponses parce que je ne le fais pas, nous n’avons pas, en fait, même au sein du groupe, nous avons tous des façons différentes de traiter ces problèmes et d’y penser. Mais la question elle-même est très universelle; c’est quelque chose que nous devrons tous régler à un moment ou à un autre. Pour moi, c’est un sujet très intéressant et la doublure argentée est pour moi qu’il y a des choses que nous pouvons faire, même si c’est très peu de choses: ajuster votre alimentation ou ajuster où vous obtenez votre énergie. Tout ce que vous achetez, tout est un choix. Je suis un très grand partisan du terme «le personnel est politique» même si vous pensez que vous n’êtes pas politique. Dans tout ce que vous consommez, vous choisissez de soutenir une entreprise ou une autre, même dans les petites choses que vous faites, il importe vraiment que vous obteniez des bonbons aigre végétaliens ou non. [Laughs] Ce genre de choses. Je pense que nous pouvons gagner beaucoup en faisant certaines des petites choses, mais c’est juste mon opinion. Comme je l’ai dit, chacun doit penser par lui-même ce qu’il est à l’aise de faire. “

Sur la question de savoir si les musiciens devraient être responsables «d’ouvrir les yeux» de leurs auditeurs:

Charlotte: “Je pense que les musiciens peuvent décider par eux-mêmes de leur entrée dans la musique. La musique peut être beaucoup de choses. Cela peut être juste quelque chose pour que les gens se découragent et il y a certainement aussi juste des chansons qui sont agréables à écouter et peut-être oublier vos problèmes au lieu d’en soulever de nouveaux. Je ne pense vraiment pas que tout le monde devrait s’intéresser aux sujets du monde dans sa musique. La musique peut être très utile même si elle soulève un peu votre esprit. Pour moi, personnellement , J’ai tendance à écrire sur les choses qui m’occupent et c’est un peu trompeur d’écrire un album comme “Tout va bien! Rien ne se passe. Nous allons tous vivre jusqu’à cent ans, tout comme nos bébés! ” Cela ne me semble pas juste, donc ça fait un peu organiquement son chemin dans la musique si je pense beaucoup. “

Sur les enjeux du sexisme et du racisme sur la scène musicale:

Charlotte: “Je pense que vous soutenez une plate-forme que les gens utilisent pour faire passer leur message et si vous partagez cette plate-forme, faites avancer les personnes dont la voix est facilement marginalisée. Ne commencez pas à parler pour les gens. Je pense que soutenir vos amis est Je pense que cela aide beaucoup si les médias ne tiennent pas compte – par exemple, dans le métal, les femmes étaient une minorité et chaque fois qu’il y avait une femme, alors les gens accentuaient vraiment cela et disaient «Qu’est-ce que ça fait d’être une femme en métal? Je voudrais qu’ils demandent «Qu’est-ce que ça fait d’être musicien? Ou ‘Que pensez-vous de votre musique ou du paysage musical?’ Mais je ne suis pas tellement différent de moi. La question: “En quoi êtes-vous différent des autres chanteurs?” Je me dis: “N’y a-t-il pas déjà assez de femmes dans le métal? N’y a-t-il pas déjà assez d’hommes dans le métal?” La question elle-même n’a pas vraiment de sens. Je pense qu’en général, si nous ne sommes pas si surpris quand les gens se présentent, ils pourraient en fait se sentir beaucoup plus bienvenus. Les gens m’ont demandé: la musique?’ Je me dis: “Je me suis toujours senti accueilli. Mais les gens peuvent être très accueillants sans vous prendre au sérieux parfois.” “

Si elle souhaite que personne ne se soucie de son sexe:

Charlotte: “J’ai remarqué que je parle d’être une femme ou de mon point de vue sur le sexisme dans presque toutes les interviews que je fais. Et je pense que c’est un sujet très important, donc je l’apprécie vraiment. D’un autre côté, si les gens lisent des interviews avec mon mes pairs ou mes camarades de groupe, ils les entendront parler de la musique. Si les gens lisent des interviews avec moi ou entendent des interviews ou regardent cette interview, ils m’entendront parler d’être une femme dans le métal. Cela donne l’impression d’être une femme est un une partie beaucoup plus importante de mon identité qu’elle ne l’est en réalité, parce que quand je suis ici, je me sens avant tout comme un musicien. Il y a une différence dans le fait que je passe du temps à me maquiller, ce dont j’ai honte admettre ou faire aussi bien parce qu’il y a des stéréotypes selon lesquels on ne peut pas être très féminin et ensuite les gens pensent: “Elle est juste une frontwoman comme la photo.” Ils ne s’attendent pas à ce que vous écriviez vos chansons vous-même et ce genre de choses. C’est un peu problématique. Autant j’apprécie la question, oui, le résultat est que c’est une autre interview dont je parle… Je pense une solution serait peut-être de demander à plus de gars à ce sujet. Cela pourrait être intéressant. Cela pourrait équilibrer. Plus de questions sur la musique envers les femmes et les non-hommes et les personnes non binaires. Mais, à la fin, je pense que si nous sommes dans la musique, nous voulons faire de la musique et il est logique d’en parler. “

“Apocalypse & Chill” a été libéré le 7 février.