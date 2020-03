Check Shirt Wizard: Live Magic de Rory Gallagher

Comme le montre son lourd catalogue en arrière, Rory Gallagher était pas en reste dans le studio. Pourtant, alors que ses albums studio sont à juste titre très bien notés, ce sont des enregistrements en direct tels que Chess / UMC Check Shirt Wizard: Live In ’77, sorti le 6 mars 2020, qui montrent l’Irlandais irréparable excellant dans l’environnement qu’il a toujours aimé le plus.

Dans un sens, Check Shirt Wizard souligne ce que les fans savent déjà: les précédents albums live de Gallagher, tels que Live In Europe, Irish Tour ’74 et Stage Struck, ont depuis longtemps fait de lui un maître sur la scène. Cependant, Check Shirt Wizard est toujours un ajout extrêmement précieux au travail de Gallagher. Non seulement il couvre une période non documentée dans la carrière de Gallagher, mais il confirme l’affirmation contemporaine de Melody Maker selon laquelle ” [the concert] dépasserait l’album classique Live In Europe – et ça en dit long! “

«Un groupe très soudé»

Le concert auquel écrivait Melody Maker, Brian Harrigan, faisait référence à la première des deux nuits que Gallagher a jouées au Hammersmith Odeon de Londres en janvier 1977, à l’appui de son dernier album, Calling Card. Outre les morceaux sélectionnés lors de concerts à Brighton, Sheffield et Newcastle lors du trek du 15 mois au Royaume-Uni, Check Shirt Wizard comprend plusieurs sélections de choix parmi les concerts de Hammersmith. Chacun fait ressortir clairement que Gallagher et son équipe étaient en pleine forme.

Les bandes de tous ces spectacles ont été capturées sur Les pierres qui roulent»Et les studios mobiles de Jethro Tull, et, pour Check Shirt Wizard, ils ont été mixés à partir des bandes multipistes originales et masterisés aux studios Abbey Road. Soniquement, cela offre aux auditeurs clarté et profondeur, mais bien que ce soit un bonus en soi, l’intensité des performances scelle l’affaire ici.

En janvier 1977, les lieutenants de Gallagher étaient le bassiste Gerry McAvoy, le batteur Rod De’Ath et le claviériste Lou Martin. Ils fonctionnaient comme une unité depuis le Blueprint de février 1973 et leur patron les a jugés très bien, informant Melody Maker la même année qu ‘”ils sont très importants … les musiciens ne sont pas des cartouches que vous branchez”. Un respect mutuel a été partagé par le groupe, qui, selon le producteur Roger Glover dans les notes de la Calling Card, était «un groupe très soudé et fidèle à Rory».

Une collection phénoménale

En conséquence, les quatre musiciens interagissent avec une intuition presque surnaturelle dans Check Shirt Wizard, qui comprend 20 chansons sur deux CD ou six faces de vinyle, selon vos préférences. Gardant à l’esprit qu’ils faisaient la promotion de Calling Card, la setlist reprend inévitablement la majeure partie du contenu de cet album, avec les rockeurs rôdeurs ‘Do You Read Me?’, ‘Secret Agent’ et ‘Moonchild’ sonnant de manière laconique et urgente, contrastant avec l’élégance la néo-ballade ‘Edged In Blue’ et la chanson titrée jazzy et fluide du disque, pendant laquelle Gallagher s’éloigne de son son blues / rock par excellence avec confiance et verve.

Quand ils ne branchent pas Calling Card, le groupe plonge profondément et de manière satisfaisante dans le passé de Gallagher, avec la rapide “ Souped-Up Ford ” de Against The Grain brûlant du caoutchouc sérieux et Gallagher établissant des comparaisons entre les modes de vie nomades des artistes de cirque et des rock stars ( “Vous savez que je ne peux pas être trouvé, mais si vous regardez autour de vous / Demain, je serai parti à l’aube”) sur la très fiable ‘Tattoo’d Lady’ de Tattoo. Le même album, ‘A Million Miles Away’, quant à lui, est tout aussi orageux et élémentaire que ses images nautiques (“C’est là que vous me verrez, regardant la mer d’un bleu profond”), tandis qu’une version à couper le souffle de ‘Walk On Hot Coals’ de Blueprint – sur lequel Gallagher et Martin échangent habilement des solos et des citations de Rory de Les Beatles‘’ Je me sens bien ’- donne même un coup de fil à son célèbre homologue du Irish Tour ’74.

Ailleurs, la puissante section acoustique de Check Shirt Wizard présente le pouvoir durable de Rory Gallagher, le troubadour folk. Séquencé pour commencer à mi-chemin de l’album, ce mini-set de cinq chansons démarre avec style avec une version obsédante de “ Out On The Western Plain ” de Leadbelly et reprend également “ Too Much Alcohol ”, décontracté de Calling Card, Barley And Grape. Rag ‘et une version suffisamment intense du sinistre “ Pistol Slapper Blues’ ‘de Blind Boy Fuller avant que Gallagher attache sa mandoline et provoque un chant de masse pendant le “ Going To My Hometown’ ‘.

Aidé et encouragé par le groupe complet, le détroit de la maison est généreusement lacé de reflets. Gallagher avait déjà apposé sa marque inimitable sur le blues du Mississippi William Harris “ Bullfrog Blues ” sur Live In Europe de 1972, mais ses troupes s’amusent toujours avec la chanson ici, avec McAvoy et De’Ath serrant tous les deux dans des solos alors qu’ils étirent le performance vers la barre des dix minutes. Il est mis en relief par une version allégée et compacte de “ Used To Be ” de Deuce, tandis qu’un parcours triomphal du boogie infectieux Calling Card “ Country Mile ” ouvre la voie à une collection phénoménale qui trouvera la faveur des Rory. Gallagher fidèle pour de nombreuses années à venir.

