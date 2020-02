«Cher oncle Sam»: Loretta Lynn écrit une lettre courageuse

L’intrépidité de la fille du mineur de charbon a été pleinement exposée le 5 février 1966. C’est à cette date que Loretta Lynn est entrée dans le palmarès Hot Country Singles de Billboard avec «Dear Oncle Sam», qui est devenu son septième top dix, mais encore plus de manière significative, le premier de ceux qu’elle a écrit elle-même.

Fidèle à un artiste qui a toujours repoussé les limites de son travail, il a été l’un des premiers singles country à oser aborder le sujet de la guerre du Vietnam. Lynn a «joué» l’épouse en faisant appel à l’oncle Sam, le gouvernement fédéral, alors que son mari était appelé à entrer dans le conflit.

La guerre du Vietnam avait commencé en 1955, mais alors que l’implication des États-Unis dans celle-ci s’intensifiait au cours de la première moitié des années 1960, l’inquiétude du public a augmenté et est devenue beaucoup plus évidente à partir de 1967. Mais l’année précédente, alors que les chanteurs protestataires devenaient plus volubiles dans la pop Dans le monde, peu d’artistes country reconnaissaient même la guerre. La position de Lynn dans la chanson était claire: elle aimait son pays, mais elle aimait aussi son homme.

«Mon chéri a répondu quand il a reçu cet appel de toi», a-t-elle chanté. “Vous avez dit que vous aviez vraiment besoin de lui, mais vous n’avez pas besoin de lui comme moi.” Pendant ce temps, alors que son single débutait le compte à rebours du pays au n ° 38, le sergent d’état-major. Barry Sadler entrait dans le Billboard Hot 100 avec «The Ballad Of The Green Berets». L’une des rares chansons sur le thème du Vietnam à donner une tournure positive à la participation militaire des États-Unis, elle est restée au sommet du palmarès pop pendant cinq semaines.

“Dear Oncle Sam” a culminé à la quatrième place en 14 semaines de décompte du pays pour Lynn. Elle ferait encore mieux avec le suivi “ You Ain’t Woman Enough ”, qui a atteint le numéro 2, avant d’atterrir son premier palmarès au début de 1967 avec “ Don’t Come Home A’Drinkin ‘(With Lovin’ En tête).’

