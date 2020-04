Cherie Currie revient avec un album solo étoilé “ Blvds Of Splendor ”

Icône des années 1970 et ex-LES FUGUEURS chanteur Cherie Currie a fixé une date de sortie numérique le 28 avril pour “Blvds Of Splendor”, son dernier projet solo, via Blackheart Records. Le LP propose des collaborations invitées avec Billy Corgan de ÉCRASER DES CITROUILLES, Sabrer et Duff McKagan de GUNS N ‘ROSES, aussi bien que Juliette Lewis, Brody Dalle, LES VERONICAS et ex-GUNS N ‘ROSES et REVOLVER EN VELOURS le batteur Matt Sorum, qui a également produit l’ensemble.

Mat dit: “CherieLa voix de tout dit. Elle est la vraie affaire. Et maintenant, plus que jamais, cette voix raconte où elle en est dans sa vie. Cet enregistrement concerne qui Cherie Currie est maintenant.

“Nous avons attendu longtemps pour entendre cette icône du rock ‘n’ roll faire ce qu’elle fait de mieux. Je suis très fière de faire partie de cet album de l’une des meilleures chanteuses de tous les temps.”

“Blvds Of Splendor” a été un travail d’amour comme Cherie et Mat a commencé à travailler sur elle en 2010 lorsque Cherie faisait la promotion “Les fugueurs” film (actuellement en streaming sur Netflix) quelles étoiles Dakota Fanning comme Cherie et Kristen Stewart comme Joan Jett. Les pistes languissaient dans les voûtes pendant des années Cherie est retourné travailler sur ses sculptures de tronçonneuse et a fait d’autres travaux de studio pour 2015 “Rêverie” sortie, qui présente certaines des dernières œuvres de légendaire RUNAWAYS manager / producteur Kim Fowley.

En 2016, Cherie devait sortir “Blvds Of Splendor” lorsqu’elle a eu un accident de mort imminente alors qu’une scie à chaîne tombait à plus de 12 pieds au sol d’un échafaudage au sommet d’une colline. L’accident est parti Cherie avec paralysie faciale partielle et traumatisme crânien grave pendant plus de 10 mois. Après son rétablissement, elle a rencontré et est allée en studio avec CHATTE batteur et chanteur Brie Darling et en 2019, ils ont sorti leur acclamé par la critique “Le Motivateur” album via Blue Elan Records. Cherie est de retour à la scie à chaîne sculpter à nouveau et est prêt à enfin libérer “Blvds Of Splendor”.

“Je n’ai jamais eu autant de plaisir à faire un album auparavant”, a-t-elle déclaré. “Nous nous sommes tous regardés et nous nous sommes dit:” Oh mon Dieu, il y a de la magie ici. “”

“Blvds Of Splendor” est sorti sur vinyle rouge translucide de 180 grammes pour le Record Store Day en 2019 avec un tirage limité à 3000 exemplaires. Ce sera la première fois que l’album est disponible dans le monde entier numériquement pour les fans. La version numérique propose trois titres bonus (dont un remake de LES FUGUEURS classique “Queens Of Noise” avec Brody Dalle, LES VERONICAS, Juliette Lewis et Matt Sorum rendre hommage à la fin RUNAWAYS le batteur Sandy West) qui ne figuraient pas sur le disque vinyle Record Store Day. “Queens Of Noise” sera offert sous forme de morceau gratuit lorsque vous pré-commanderez l’album.

“Blvds Of Splendor” liste des pistes:

01. Mr. X



02. Roxy Roller



03. Tu me détruis



04. Magie noire



05. Blvds Of Splendor



06. Force avec laquelle il faut compter



07. Mauvais et cassés



08. Rock & Roll Oblivion



09. Nuances



dix. Draggin ‘The Line



11. Éclater



12. L’air que je respire



13. Que savent tous les gens? (titre bonus)



14. Donne-moi (titre bonus)



15. Queens Of Noise (titre bonus)

Crédit photo de la couverture de l’album: Robert Sebree



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).