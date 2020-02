Chess Northern Soul: comment le meilleur de Chicago définit un genre

Supposons qu’une nuit nordique soul se déroule de 22 h à 6 h et qu’une moyenne de 60 pouces et 7 po se déroule pendant deux minutes et 50 secondes. Les danseurs veulent une expérience transparente: il n’y a pas de pause entre les disques. Vous aurez besoin d’un minimum de 192 singles pour garder le plancher rempli pendant huit heures. Ajoutez la complication que le public du Nord est composé principalement de vrais aficionados, dont beaucoup ont gardé la foi pendant des années, ce qui signifie que ce n’est pas une foule facile à satisfaire: vous devrez jeter quelques WTF? syntonise – d’excellents disques qu’ils n’ont jamais entendus. Il n’est pas étonnant que les DJ de la soul du Nord soient voraces pour la musique, et même aujourd’hui, quelque 50 ans depuis que la soul du Nord a commencé à se détacher du club, de nouveaux disques sont en train d’être dénichés, dont beaucoup proviennent de la pléthore d’enregistrements de Chess Northern soul que les collectionneurs saliver.

Pour de nombreux fans, la quintessence de la soul du Nord est le son de la soul de Chicago, et au cœur de la musique de la ville se trouvait une maison de disques: les échecs. Bien que connu pour le blues et le rock’n’roll, Chess était un concentré de musique soul, délivrant à plusieurs reprises les sons magnifiques, sensibles mais audacieux, sophistiqués et bien arrangés pour lesquels sa ville natale est devenue célèbre.

Mais il y avait un certain chaos au cœur des échecs. Il a sorti tellement de musique que beaucoup d’entre eux ont glissé entre les mailles du filet. L’essence de l’âme du Nord est de grands sons que le monde plus large n’a pas entendu, et l’âme d’échecs du Nord correspond plus que cela à cette description. Vous êtes avec la foule quand vous l’entendez – bien que le hit de Dobie Gray de ce titre soit trop connu pour être un son nordique sérieux aujourd’hui.

Tout le monde peut jouer un disque qui a été un succès, mais seuls quelques-uns peuvent jouer un disque que même l’artiste ignorait avoir sorti. Les acétates, les étiquettes blanches, les pressages de test jamais faits, le ruban adhésif trouvé dans un garage d’un quart de pouce, la cassette démêlée avec un Biro, l’étiquette vierge non marquée : tous sont de la viande et des boissons pour le fanatique de l’âme du Nord. Et Chess, avec sa liste tentaculaire, des producteurs talentueux, des ressources promotionnelles limitées, des difficultés de distribution occasionnelles et, surtout, une surabondance de grands chanteurs que la société n’a pas pu résister à l’enregistrement, même si elle avait plus qu’assez de produits pour faire face , a toujours été la source parfaite de l’âme pour les creuseurs de caisses du Nord. Juste au moment où vous pensez avoir trié la discographie, un autre classique de la soul du Chess Northern apparaît sur le label ou ses filiales Checker, Argo, Cadet et Cadet Concept – ou sur aucun label. Chess Northern soul est le paradis de l’âme rare.

Soul rare, nom célèbre: Bobby Womack, avec son groupe familial The Valentinos et solo, a coupé les premiers morceaux du label, bien que seulement quatre aient émergé dans les années 60. Cela a laissé les goûts de la douce mais insistante “ See Me Through ” à découvrir par des générations successives de fans, après avoir été extraits des archives pour des albums de compilation au cours des années 80 – et, enfin, il fait ses débuts mérités sur 45 sur le Coffret 7 “Chess Northern Soul: Volume III. Beaucoup moins connue, ‘Foolish Me’ de Jo Ann (alias Joann) Garrett apparaît enfin sur 45 de la même collection, après avoir langui sur son album difficile à trouver Just A Taste depuis 1969.

Les rythmes nordiques des échecs ont émergé à peu près au même moment où l’âme se saisissait de l’imagination du public; une grande partie de Northern est une musique assez commerciale et facile à apprécier qui n’a pas réussi à capturer le public qu’elle méritait. Des airs comme Etta James“Mellow Fellow” ou Jackie Ross “Take Me For A Little While” étaient des disques de style contrasté, très émouvants qui auraient dû être aussi gros que n’importe quoi Martha & The Vandellas ou Les Marvelettes publié, mais en quelque sorte manqué la coupe. Le «Landslide» de Tony Clarke avait tout ce qu’un 1965 Marvin Gaye hit avait – sauf l’état du graphique et la machine de marketing de Motown. Ressuscité par les DJ du Nord dans les années 70, ces airs ont trouvé un nouveau public apprécié.

Certains disques se sont répandus au-delà de la scène nordique dans d’autres arènes de la soul rares: «Ordinary Joe» de Terry Callier est désormais considéré comme un morceau soul célèbre du début des années 70 grâce à la pièce Northern qui l’a ensuite vu se transformer dans les rares clubs de groove du Royaume-Uni au milieu des années 80. Cependant, le single original de Callier de 1972 a mal tourné, presque personne ne l’a entendu, et en fait, le chanteur frustré avait déjà remis la chanson à Jerry Butler en 1970, dans l’espoir que le statut du chanteur à succès pourrait apporter à sa chanson l’attention qu’elle méritait.

Le département A&R de Chess, dirigé par Ralph Bass et Billy Davis, avait également une oreille attentive pour un grand ensemble vocal. Les Radiants ne faisaient qu’un: un groupe de personnel en déplacement qui a publié 14 singles sur Chess sans profiter de ventes énormes. Mais ils sont toujours entendus, avec «Hold On» et «I’s Glad I’m The Loser» qui appellent tous les deux le dancefloor, et «Voice Your Choice» séduisant les fans de sons plus doux des années 60 de Chicago.

Les Starlets étaient encore plus malchanceux, enregistrant les meilleurs morceaux pour Chess, mais un seul 45 a été publié, “My Baby’s Real” / “Loving You Is Something New” de 1967, bien que dans The Gems and Girls Three, ils aient vu d’autres documents arriver en vinyle. Minnie Riperton, une star de la soul des années 70, était membre du groupe. Vous trouverez des spéculations en ligne selon lesquelles l’un des numéros du trio était Joy Lovejoy, qui a publié un single pour Chess, “In Orbit”, toujours en ’67, un autre monstre du Nord. Si Joy était en fait Minnie – comme on le soupçonne parfois – elle atténuait quelque peu le feu dans sa voix.

On ne sait vraiment rien de Joy, et à peu près la même chose s’applique à Jeanette Nellis, dont l’attente, coupée pour les échecs en 1963, est aussi rare que le dentifrice pour volaille. Le catalogue du label est jonché de ces pièces uniques et peu audacieuses. Joe Cato a coupé un 45 pour les échecs en 67; sinon, il est apparu sur disque uniquement en tant que joueur de guitare et vous pouvez entendre ses coups de langue embellir sa belle chanson de danse «Je suis tellement content». Amanda Love est une autre chanteuse peu entendue dont le talent a été ressuscité par de rares DJ soul grâce à son blues humoristique “ You Keep Calling Me By Her Name ”, qui a été repris par Chess du obscur label Starville la même année. Elle a ensuite travaillé comme chanteuse de jazz sous son vrai nom, Amanda Bradley.

Gene Chandler jouit d’un statut de star de longue date, marquant avec «Duke Of Earl» en 1962 et restant un grand nom tout au long de l’ère disco. En tant que l’une des voix principales de Chicago, il était inévitable que Gene arrive tôt ou tard aux échecs, et il a coupé plusieurs singles pour son empreinte Checker entre 1966 et 1969, dont l’un, la face B “ Une telle chose jolie ”, est devenu une forte rotation nordique. Une autre voix célèbre sur Chess a été trouvée en dehors du contexte dont il se souvient habituellement: Johnny Nash enregistrait depuis les jours de doo-wop et est devenu plus tard une star en tant que l’un des premiers chanteurs américains à essayer le reggae, apportant Bob Marley son premier goût du succès en couvrant son «Stir It Up». Nash a coupé trois singles pour Chess en 1964, dont deux, “Strange Feeling” et “Love Ain’t Nothin” (Monkey On Your Back) “, étaient des danseurs du Nord.

Les échecs semblaient tout saisir comme une opportunité pour faire monter en puissance, transformant le clarinettiste de jazz Woody Herman en musicien psychédélique soul, le guitariste de session Phil Upchurch en ersatz Hendrix, et même faire du groupe gospel de Chicago The Kindly Shepherds des chantres à la hausse sur leur puissant “Lend Me Your Hand”. Mitty Collier était connue pour la ballade très lente “ J’ai eu une conversation avec mon homme la nuit dernière ”, qui lui convenait pour un T, mais sa version précédente avait été la “ douleur ” beaucoup plus blues et infusée de latin, qui secoue le courant Scène de pop-corn européenne. Bluesman Little Milton a fait exploser ‘Grits Ain’t Groceries’, le mélange parfait de soul Uptown et de R&B ghetto. Les échecs auraient pu les enregistrer pour la scène Northern, ils sont si parfaitement conçus pour cela, mais Northern est une appellation rétrospective: un disque est un succès sur ses pistes de danse uniquement parce que Northern Jocks a choisi de le jouer des années après sa création, pas parce que les gens dans les années 60 essayaient de faire appel à lui.

L’empire des échecs a commencé à s’effondrer au début des années 70 et la majorité de ses sons tentent le danseur des 6T plutôt que l’acolyte du Nord «moderne». Mais le statut du label dans les légendes du nord de la soul est assuré: Chess Northern soul est l’une des plus grandes musiques soul jamais créées, mais il a fallu une dizaine d’années pour trouver son public fidèle et reconnaissant.

Le coffret 7 “Chess Northern Soul: Volume III peut être acheté ici.