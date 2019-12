Chester Bennington “ était à son meilleur '' six mois avant son suicide, dit sa veuve

Chester BenningtonLa veuve de Danny dit que son mari était "à son meilleur" dans les six mois qui ont précédé son suicide.

le LINKIN PARK Le chanteur a été retrouvé mort en juillet 2017 à l'occasion du 53e anniversaire de son défunt ami et collègue rockeur, SOUNDGARDEN chanteur Chris Cornell.

S'adressant à Anderson Cooper de CNN sur "Cercle complet", Talinda Bennington dit que ChesterLa mort de cette dernière a été une surprise totale pour elle, malgré le fait que le musicien avait auparavant tenté de se suicider.

"C'était probablement la chose la plus terrifiante à réaliser après sa mort – c'était de regarder en arrière et de penser à quel point nous étions stupides de penser qu'il allait si bien, car extérieurement il semblait si bien," Talinda m'a dit.

"Il n'est pas là pour parler de lui-même afin de nous faire savoir comment il s'est senti dans ces moments ou avant, mais je peux vous dire, en tant que sa femme et en tant que son meilleur ami, que les six derniers mois, il était vraiment à son meilleur . Et il faisait tout ce qu'il pouvait pour rester en bonne santé et sobre. (Il y avait une) guitare qu'il ramassait et avait avec lui tout le temps. C'était sa méditation – il emportait cette chose avec lui partout. "

Bennington avait été ouvert à la presse et au public au sujet de ses difficultés avec la drogue et l'alcool, ce qui l'a conduit en réadaptation à deux reprises vers 2006.

Benningtonles amis de dit Pierre roulante qu'il est tombé du wagon pendant trois jours en août 2016 et a bu jusqu'à ce qu'il s'évanouisse, ajoutant qu'il avait recommencé à consommer de l'alcool en octobre 2016. Benningtonest l'ami de longue date Ryan Shuck, qui a joué avec le chanteur dans MORT PAR LE LEVER DU SOLEIL, pensée Bennington peut avoir bu "quelques verres" avant de se pendre le 20 juillet 2017.

Les enquêteurs n'ont trouvé aucun médicament illégal ou médicament sur ordonnance lors Benningtonà la maison après son décès, bien qu'une bouteille d'alcool partiellement consommée ait été trouvée dans la chambre où le corps du chanteur de 41 ans a été découvert.

LINKIN PARK rendu hommage à Bennington en octobre 2017 avec un spectacle émotionnel de trois heures mettant en vedette de nombreux invités rejoignant le groupe sur scène à Los Angeles.

LINKIN PARK a publié un album de concert intitulé "One More Light Live" en décembre 2017.

Après Cornell est décédé en mai 2017 des suites d'un suicide en se pendant dans sa chambre d'hôtel à Détroit, Chester a écrit une lettre le remerciant de l'inspirer et espérant qu'il trouverait la paix dans «la prochaine vie».

