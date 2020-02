Chevelle taquine une nouvelle chanson en studio

CHEVELLE a téléchargé des séquences vidéo du groupe dans le studio en écrivant ce qu’il dit être “la dernière chanson” pour son prochain album.

L’année dernière, CHEVELLE chanteur / guitariste Pete Loeffler dit qu’il a écrit “environ 25 chansons” pour le prochain disque du groupe, mais que seulement huit avaient été enregistrées à ce moment-là Maison de compression de Joe studio à Pasadena, Californie avec le producteur Joe Barresi (KYUSS, MELVINS, LE JÉSUS LÉZARD).

En décembre, Pete expliqué au Rock 100.5 The KATT une station de radio que “les choses prennent plus de temps que nous ne le pensions” et que le groupe mettrait encore quelques mois pour s’assurer que le disque sort “bien mieux”.

Pete a également parlé de son commentaire précédent que CHEVELLE‘album suivant se révélait être une affaire plus mélodique que celle de 2016 “Le Corridor Nord”.

“Je veux dire, c’est ça,” at-il dit. “Tu te réveilles … Tout le monde doit choisir. Tu es, comme, ‘Est-ce que je vais être de bonne ou de mauvaise humeur aujourd’hui?’ Au moins dans ma famille, nous le faisons… Donc, sur les deux derniers albums, ça a été, genre, je me suis réveillé et je me suis dit, ‘je veux jouer de la merde lourde. Et c’est là que nous avons été. Mais, honnêtement, la musique est beaucoup plus mélodique sur celle-ci. “

“Le Corridor Nord” a fait ses débuts au n ° 8 du palmarès des albums Billboard 200 et a produit un single n ° 1 Mainstream Rock, “Joyride (Omen)”.

L’album des raretés du groupe de 2002-2016, “12 Bloody Spies: faces B et raretés”, a été publié en octobre 2018 via Épique.



En terminant l’écriture de la dernière chanson du nouvel album!

Écrire la dernière chanson de l’enregistrement nécessite beaucoup de contrôle de base. . . . Pete peut également se tapoter la tête et se frotter le ventre en même temps grâce à @MattPetersen de The Fitness Pursuit.

