Chicano Batman annonce un nouvel album Invisible People, partage une nouvelle chanson: écoutez

Chicano Batman a annoncé son quatrième LP Invisible People. Le suivi du groupe de Los Angeles à Freedom Is Free en 2017 arrive le 1er mai via ATO. Le nouvel album est une collaboration avec l’ingénieur Shawn Everett et le producteur Leon Michels. L’annonce arrive avec la nouvelle chanson “Color my life”. Regardez la vidéo dirigée par George Mays ci-dessous.

Retrouvez les éditions physiques d’Invisible People sur Rough Trade. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

Invisible People:

01 Colore ma vie

02 Ardoise vierge

03 Je le sais

04 Personnes invisibles

05 L’histoire de Manuel

06 Moment de joie

07 Éléphant rose

08 Harmonie polymétronomique

09 Le Chemin

10 Le Prophète

11 Bella

12 blessures

.