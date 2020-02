Chicano Batman est de retour avec une nouvelle chanson intitulée “Color My Life”

Si nous pouvons être sûrs de quelque chose, il y a beaucoup de musiciens latins aux États-Unis qui sont très talentueux. Juste dans les régions les plus proches de la frontière avec notre pays, un mouvement avec des artistes qui prennent à la fois les cultures et les influences et le transforment en quelque chose de totalement différent se prépare. Au sein de tous ces groupes, vous devez reconnaître Chicano Batman qui, depuis quelques années, coupe de la pierre partout et emmène sa proposition aux quatre coins du monde..

Après avoir sorti son dernier album, Freedom Is Free, en 2017 et sorti quelques singles l’année dernière, le groupe de Los Angeles est prêt à sortir son quatrième disque intitulé Invisible People. Pour le promouvoir et nous donner un petit avant-goût de ce que l’on peut attendre de ce nouvel album, Chicano Batman vient de présenter officiellement le premier single de cette nouvelle étape de sa carrière, “Color My Life”.

Dans cette nouvelle chanson, le groupe nous montre que ce son caractéristique qu’ils ont mûri au cours de ces deux années, au point que vous pouvez savoir qu’il s’agit d’eux juste en écoutant la première seconde de la chanson. On y entend des riffs qui nous emmènent complètement dans le climat tropical, plus tard ils ajoutent des synthétiseurs très subtils qu’ils sont incorporés pour créer une atmosphère détendue tandis que la basse et la batterie gardent le rythme.

Comme si cela ne suffisait pas, ils ont également créé un vidéoclip réalisé par George Mays où le groupe nous donne une chance d’entrer un peu dans leur monde, avec des plans de chacun des membres jouant et s’amusant au rythme de la chanson. Une vision très personnelle et amusante pour comprendre d’où cela vient et où ils vont est ce que ce clip vidéo nous montre.

Mais bon, arrêtez de parler et passons à l’important, la musique. Ensuite, nous les laissons avec “Color My Life”, la nouvelle chanson de Chicano Batman: