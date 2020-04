Chicano Batman sort sa nouvelle chanson rafraîchissante “Pink Elephant”

Venant briser tout type de pensée stressante, Chicano Batman est de retour avec une nouvelle chanson intitulée “Pink Elephant”. Comme un seau de paix auditive, le groupe californien a partagé le deuxième single de leur quatrième album à venir. Invisible People.

Comme il a été récurrent tout au long de sa carrière, classer “Pink Elephant” – comme le groupe lui-même – dans un genre, n’est pas chose facile. En fait, c’est du temps perdu. Chicano Batman a toujours embrassé différents styles dans sa musique tels que le jazz, le reggae, le rock expérimental, un peu de R&B et les sons latins. “Pink Elephant”, comme son précurseur “Color My Life” sur ce nouvel album, présente une superbe ligne de basse accompagnée d’une guitare de premier plan baignée de soleil. Parfait pour transporter votre esprit vers un endroit avec une plage et de bonnes vibrations. D’une durée de 3h15, le morceau se déroule comme un mélange rafraîchissant de psych-pop, de néo-soul et de tropicalia.

Dans la vidéo minimaliste «Pink Elephant», nous pouvons voir le groupe en action aux Barefoot Studios à Hollywood. Lieu où Chicano Batman – ainsi que des légendes du calibre de Stevie Wonder, Jimi Hendrix et Marvin Gaye – ont enregistré son nouvel album.

Invisible People, avec une date de sortie pour ce 1er mai, a été mixé par l’ingénieur lauréat d’un Grammy Shawn everett (Alabama Shakes, Kacey Musgraves, The War On Drugs) et produit par Leon Michels (Sharon Jones et The Dap-Kings, Lee Fields).

L’année dernière, Chicano Batman a été le groupe chanceux à ouvrir des spectacles de Vampire Weekend lors de la première étape de leur tournée Father of the Bride. Chicano Batman était à l’origine censé sortir et se tourner pour jouer ses nouveaux morceaux ce printemps et cet été, mais il a dû reporter toutes ses dates en raison de la crise de santé du coronavirus. Détendez-vous et écoutez «Pink Elephant», la nouvelle du groupe californien: